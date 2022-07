Penfolds met du vin australien dans ses premières cuvées médocaines

M

arque australienne emblématique (groupe Treasury Wine Estates), Penfolds montre avec le lancement de ses premiers vins tranquilles français (ayant suivi les rachats de 4 châteaux en 2019 et 2021) qu’il est possible d’innover dans la gamme des vins rouges de Bordeaux. Haut-Médoc 2019, la cuvée FWT 585 témoigne d’une vision iconoclaste de l’élevage, avec des tonneaux français et américains, et du goût pour les noms cabalistiques. Demandant de l’attention dans l’ordre des lettres : la nouvelle cuvée FWT signifie "French Wine Trail" et ne doit pas être confondue avec un autre acronyme, WTF, dont la vulgarité serait hors de propos, mais dont l’exclamation pourrait être pertinente face à l’approche innovante prise par la marque sur son autre cuvée : Penfolds II.

Reposant sur un partenariat avec les vignobles Dourthe, cette édition limitée millésimée 2019 allie un vin de carbernet sauvignon du Haut-Médoc et une syrah australienne de Penfolds (Nuriootpa Winery, Australie Méridionale). Assemblé et embouteillé en Australie, ce vin boucle une relation d’échange avec les vins de France entamé il y a 70 ans par Max Schubert, qui a eu l’idée de créer la cuvée Grange après une visite à Bordeaux.

340 et 80 €

Ces premiers vins tranquilles français de Penfolds seront mis en marché en Europe et en Asie avec un prix de vente de 500 dollars australiens pour Penfolds II et 120 AUD pour le FWT 585 (respectivement 340 et 80 €). Le partenariat avec la maison Dourthe n’est pas une première pour Penfolds, qui a lancé en 2019 un champagne conçu avec Thiénot. Le millésime 2013 de Penfolds x Thiénot sera mis en marché en fin d’année.

Présent en Australie (Adelaide Hills, Barrossa Valley, Clare Valley, Coonawarra, McLaren Vale, Tasmanie…), Penfolds a mis en marché ses premiers vins californiens en 2021 (Napa Valley, Paso Robles, Sonoma…).