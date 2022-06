Cru classé X pour actrice de charme accro de vins rouges

C

oquin coq au vin. « C’est un petit peu osé. Ce n’est pas la bouteille la plus évidente à poser sur la table pour le poulet du dimanche midi avec trois générations autour de la table. Ou alors en enlevant les lunettes de papi » s’amuse Émilie Delaunay, qui signe, sous son pseudonyme d’actrice de charme, Liza del Sierra, 3 600 bouteilles de "Culvée". Produite sous appellation Buzet en partenariat avec le château Moncassin (11,5 hectares de vignes à Leyritz-Moncassin, Lot-et Garonne), cette cuvée affiche une étiquette représentant, de manière aussi synthétique que colorée, un kamasutra tel qu’il aurait pu être revisité par le défunt artiste américain Keith Haring.

Décomplexés, ces visuels érotiques positionnent la bouteille auprès d’une clientèle plutôt jeune et iconoclaste indique Émilie Delaunay, qui a mis en marché ses premiers coffrets dédicacés en mai dernier, via son compte Instagram (187 000 abonnés). Commercialisée 25 euros, la bouteille est désormais mise en marché auprès des cavistes, restaurants et bars à vin.

Gland cul classé X

L’idée de cette "culvée" est née d’une rencontre entre le château Moncassin et Émilie Delaunay. Cette dernière se rappelle : « je suis infirmière, et pendant la crise covid j’ai eu beaucoup de travail. J’ai reçu une proposition du château Moncassin de bénéficier de leur chambre d’hôtes pour me reposer. » Originaire de Bordeaux, Émilie Delaunay est une grande consommatrice de vins rouges, et uniquement de vins rouges (même « sur fruits de mers et foie gras »), qui a apprécié les vins de la propriété et sympathisé avec ses propriétaires. Un projet de collaboration en est né, mettant à profit la visibilité de Liza del Sierra sur les réseaux sociaux pour dépoussiérer la consommation des vins du Sud-Ouest. Au terme de deux mois d’essais et de dégustations, un assemblage de 30 hectolitres de merlot et cabernet sauvignon a été produit pour cette édition limitée.

Depuis cette collaboration, Émilie Delaunay a reçu des propositions de nouveaux partenariats dans les vins et spiritueux, mais elle ne souhaite se focaliser que sur les vins rouges (pour signer un produit qu’elle apprécie, ce qui l’a poussé à décliner un champagne cobrandé) et de sa région (le grand Sud-Ouest).

La bouteille est accompagnée d'un étui spécial.