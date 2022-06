Comment ces vins en cannette ont conquis le marché chinois en un an

C

réée en 2021, WiMo « Pu Ke » (WiMo 葡刻), qui signifie « Instant vin » en chinois, est une marque de vin à consommation rapide ciblant les jeunes consommateurs en Chine. Fondé par un groupe de « Millennials » et de jeunes nés après 1990, WiMo vise à produire un vin tranquille accessible qui brise l'image du vin complexe et ennuyeux que perçoivent les consommateurs chinois. Son ascension fulgurante a attiré l'attention de Kindergarten Green, une société d'investissement soutenue par la plateforme de diffusion vidéo iQIYI (爱奇艺), qui appartient au géant chinois de la recherche sur Internet Baidu Inc, pour son premier tour de table série A. Le montant exact du financement n’a pas été divulgué, mais les médias chinois évoquent des sommes de l’ordre de « plusieurs millions ».

Il s'agit déjà du deuxième investissement important impliquant la société moins d'un an après sa création. Cinq mois après son lancement, WiMo a reçu un capital de 10 millions de RMB (1,4 million €) de la part de son investisseur providentiel Telescope Investment, une société chinoise de capital-risque qui cible les start-up chinoises œuvrant dans le secteur de la vente au détail. Selon les données issues de la plateforme de recherche d'entreprises Tianyancha, la Chine comptait en septembre 2021 plus de 115 000 entreprises liées aux produits à faible teneur en alcool. Des investisseurs de renom, dont Matrix Partners et Sequoia China, lorgnent également sur le secteur très porteur des produits à faible teneur en alcool, qui cible les consommateurs de la génération Z. Selon le média d'État Xinhua News, en 2020, le marché chinois des boissons faiblement alcoolisées valait déjà 20 milliards de RMB (3,3 milliards €), valeur qui devrait passer à 74,2 milliards de RMB (10,3 mds €) d'ici 2025.

Les jeunes privilégient leur liberté

« Le secteur du vin n’a jamais manqué d'acteurs forts, mais le vin peut encore se décliner dans de nouveaux formats et expériences ludiques qui méritent d’être explorés. L'équipe de WiMo s’est imposée en tant que leader dans ce domaine, et elle continue d’explorer de nouveaux horizons en matière de références et d’activités. A mon sens, cette équipe a encore la capacité de nous surprendre », a affirmé l'investisseur de WiMo, Kindergarten Green. En Chine, la croissance des boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool est impulsée par les jeunes qui souhaitent consommer des vins accessibles sans se soucier des effets sur leur santé ni du niveau de connaissances requis. Les vins effervescents et la collection "Winetails" de WiMo figurent parmi ses gammes les plus plébiscitées. Ils présentent des saveurs fruitées et une texture pétillante qui rappellent les jus et les boissons gazeuses. Derrière le slogan « un minimum d'additifs », WiMo cherche à mettre en avant une image de marque saine pour des produits faciles à boire, message qui a rapidement séduit la jeune génération. « Les jeunes consommateurs de vin veulent avoir leur libre arbitre et préfèrent choisir eux-mêmes que d’être « éduqués ». Aujourd’hui, ils ont l’embarras du choix et de toute évidence ils n’adhèrent pas aux références traditionnelles qui dictent des règles et des procédures pour apprécier les vins », explique son fondateur Tang Chao.