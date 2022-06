Le château la Gaffelière préfère sortir du classement que d'être déclassé

Dubourdieu franck

?J?avais en son temps publié le texte ci-dessous, après que les deux ténors de Saint Emilion aient quitté le navire. Ils sont depuis rejoints par les châteaux L?Angelus et La Gaffelière. Les propriétaires de ce dernier, pointent l?incapacité du jury de dégustation à identifier la vraie qualité d?un grand cru, fait pour vieillir. Nous ne pouvons que leur donner raison, ce qui est explicité dans le texte ci-après. FD ? LA RÉVISION ANTI-TERROIR DES CLASSEMENTS Le classement des crus de Saint Emilion révisé tous les 10 ans depuis 1959, comme celui des crus bourgeois du Médoc tous les cinq ans depuis 1932, sont devenus au fil du temps des classements anti-terroir. Ils sont atteints de la même maladie, l?élargissement des règles au point que n?importe quel cru de Saint Emilion ou du Médoc, peut solliciter et obtenir le sésame qui fait vendre. Comme un coup de tonnerre indicateur du malaise qui perdure depuis plusieurs décennies, les ténors historiques de Saint Emilion, les 1ers crus A, château Ausone et château Cheval Blanc, refusent de se présenter pour le classement de 2022 suivis par les châteaux Angelus et La Gaffeliere. Pour les mêmes motifs, les neuf crus bourgeois exceptionnels de 2003 du Médoc (les châteaux Poujeaux, Chasse Spleen, Gloria, Potensac, de Pez?) comme les 47 ! des 86 crus bourgeois supérieur du même classement, ont méprisé le dernier classement de 2020. L?histoire des terroirs, leur valeur relative à travers à la trilogie finesse-richesse-longévité est bien connue des professionnels. Comment la transgresser et modifier allègrement la hiérarchie établie de longue date ? Faire déguster les vins par des personnes peu ou pas reconnues, souvent jeunes et sans expérience - certaines seraient des demandeurs d?emploi ! - nommée par l?INAO, organisme administratif en charge de piloter et valider le classement. Présenter des vins très concentrés et puissants, mâtinés de chêne neuf, qui séduisent les néo-dégustateurs comme le fut en son temps le critique américain Robert Parker. Ajouter en plus des critères de classement qui n?ont rien à voir avec les fondements majeurs de la qualité du vin: prix de vente, volume, chiffre d?affaires, état des chais et du matériel, éléments d?oenotourisme (jardins fleuris, hôtesse, salle de réception, boutique, chambres d?hôtes?), de notoriété (présence dans les salons, articles, notes de critiques, médailles, site Internet, agence de presse, RS?). Autant de valeur ajoutée totalement indépendante de la qualité intrinsèque du vin. La conjonction de tous ces éléments n?ayant aucun lien avec la vérité du Terroir ou bien qui témoignent du contraire, y compris la proximité de certains producteurs influents, parfois membres des institutions (INAO) en charge de classer, aboutissent à des classements contestables et contestés ( procès en correctionnelle et administratif). Ces dérives mises en place par les viticulteurs dirigeants et entérinées par l?INAO, laissent la porte grande ouverte à la spéculation foncière puisque n?importe quel cru de Saint Emilion ou du Médoc, peut prétendre à la plus value non négligeable du classement ou d?une promotion dans le classement. Le refus de crus notables de Saint Emilion et du Médoc, de côtoyer des pairs non méritants, associé aux poursuites judiciaires en cours, est une preuve cinglante que ces classements révisables sont malades. FD