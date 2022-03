Le classement des vins de Saint-Émilion 2022 resté fermé, même au nom du Pierre

F

in de non-recevoir pour la demande de réintégration du château Pierre Premier (du nom de son propriétaire, Pierre Dutruilh, sans lien avec le tsar de Russie éponyme) au processus de révision décennale du classement des vins de Saint-Émilion par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO). « En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société civile RBF et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité [de la décision d’]irrecevabilité à la candidature de la société » arrête le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Pour la juridiction, le château Pierre Premier contrevient bien à l’article 4 du règlement de classement de l’AOC Saint-Émilion grand cru annexé à l’arrêté du 14 mai 2020. Et qui indique que tout candidat doit « répondre au cours des dix dernières années pour les "grands crus classés" et des quinze dernières années pour les "premiers grands crus classés" à une utilisation régulière du nom du cru pour lequel le classement est revendiqué ».

Or, le château Pierre Premier s’appelait château Croix Figeac jusqu’au millésime 2013. Comme le rappelle le jugement du tribunal administratif, « la société civile RBF soutient que si elle commercialise les vins qu’elle produit depuis 2013 sous l’appellation Château Pierre Ier, et non comme précédemment sous la marque château Croix Figeac, c’est pour se conformer à l’arrêt du 30 novembre 2012 de la cour d’appel de Bordeaux qui a prononcé la nullité pour déceptivité de la marque château Croix Figeac » dans le cadre de la saga judiciaire du château Figeac (premier grand cru classé B). Plaidant ce 5 mars un changement subit de marque commerciale sans changer la nature du cru, la défense de la propriété n’a pas convaincu la juridiction administrative.

Trois précédents dossiers

Après deux repêchages fin 2021 (avec les châteaux Croix de Labrie et Tour Saint-Christophe) et un refus début 2022 (avec le château Rocheyron), les juges des référés du tribunal administratif de Bordeaux animent cet hiver la succursale du classement des vins de Saint-Émilion. Lors de l'audience du 3 mars,la défense de l'INAO précisait que les opérations du classement 2022 se poursuivent, avec la prochaine conclusion des dégustations.