A

yant conduit au départ tonitruant du château Angelus de la procédure de classement 2022, la remise en cause devant la justice administrative de la révision décennale du classement des vins de Saint-Émilion par le château Tour Saint Christophe nécessite des explications pour la propriété des Vignobles K (appartenant à l’entrepreneur hongkongais Peter Kwok). « La presse s’est fait l’écho depuis quelques jours d’une prétendue attaque contre le classement 2022 de Saint‐ Émilion par le château Tour Saint Christophe. Ce malentendu rendait nécessaire que nous y apportions un rectificatif dépourvu de toute ambiguïté » pose dans un communiqué Jean‐Christophe Meyrou, le directeur général du domaine.

Faisant état d’une « contestation », la propriété a remis en question les modalités de calcul de l’évolution de l’assiette foncière sur la période étudiée par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO). Étudiée en référé par le tribunal administratif de Bordeaux, cette requête est jugée fondée par la juridiction ce 24 décembre, qui demande à l’INAO de réintroduire la propriété plaignante dans la procédure (ayant également lancé une procédure, le château Croix de Labrie a également été réintégré au processus de classement).

Bon droit

« Contrairement à ce qui a pu être laissé entendre, cette démarche n’était pas non plus une attaque contre l’INAO, qui a fait son travail et qui a toujours été disponible pour répondre à nos questions, mais bien l’unique solution pour Château Tour Saint Christophe de faire valoir son bon droit » pointe Jean‐Christophe Meyrou, qui ajoute qu’« en tant que propriétaire du château Bellefont‐Belcier [NDLA : grand cru classé en 2012], nous sommes totalement engagés dans ce formidable outil d’émulation collective qu’est le classement. Il eut été complètement incongru de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. »