Les rouges de Szekszárd en Hongrie, des vins à découvrir

e 4x4 grimpe la colline et s’arrête. Nous descendons. Csilla Sebestyén déplie une carte pour nous localiser. « Nous sommes dans le lieu-dit Porkoláb, l’un des quatre-vingt-dix de Szekszárd », explique cette viticultrice. À quelque pas, devant une parcelle de vigne, une table drapée d’une nappe blanche est dressée. Trois vignerons nous attendent avec des bouteilles et un panier de pogácsa (petits pains typiques).

Trois rouges typiques

Comme douze autres importateurs et journalistes étrangers, nous avons répondu à l’invitation des vignerons de Szekszárd à découvrir leur vignoble, l’un des vingt-deux de Hongrie. Au programme de ce 22 mars, une visite en quatre étapes pour découvrir trois vins rouges typiques de Szekszárd : le kadarka, le kékfrankos et le bikavér. Les deux premiers sont des cépages, le troisième un assemblage.

Fort de 2 300 hectares, Szekszárd se trouve à 150 km au sud de Budapest, pile entre le lac Balaton et la région de Villány (2 450 ha). Cette dernière, célèbre aussi pour ses vins rouges, a percé bien avant, boostée par d’importants investissements. Szekszárd a mis plus de temps à se faire connaître. La plupart des vignerons – une quarantaine de familles – ont démarré au début des années 1990, après le changement de régime, mais se sont réellement développés il y a une quinzaine d’années.

"L'intérêt du marché local nous a fait grandir"

C’est le cas de Zoltán Heimann. Premier à dégainer, il nous sert un kadarka 2020, un vin léger, facile à boire, presque un clairet, avec des notes de cerise amère. Puis il raconte son histoire. Lui et Agnès, sa femme, habitaient Budapest. C’est en 2001 qu’ils ont réellement démarré leur vignoble. Toute la famille s’y est mise. Lui au commerce, elle en cave. Son frère a construit la cuverie et le chai. Depuis, ils ne cessent de s’agrandir et atteignent 25 ha aujourd’hui. À 34 ans, leur fils Zoltán Junior se prépare à prendre la relève après avoir fait ses études à Geisenheim, en Allemagne, et ses classes à l’étranger.

« Nous avons grandi grâce à l’intérêt du marché local pour le vin rouge », explique Zoltán Junior. Après s’être fait connaître avec ses merlots et cabernets francs, le domaine Heimann met l’accent sur ses kadarka, kékfrankos et bikavér, des vins typiques. « C’est l’expression de notre appellation », dit le fils dans un parfait anglais.

"Nous devons développer les infrastructures touristiques"

Début mars, les Heimann ont ouvert un restaurant avec vue sur la région, attenant à leur cave, le Birtokbisztró. « Nous devons développer nos infrastructures touristiques », indique Zoltán Heimann, qui vend ses vins entre 6,50 et 26 € aux particuliers.

Après Zoltán, deux autres vignerons nous font découvrir leurs vins. Puis, la deuxième halte nous emmène dans le lieu-dit Baranya, sur le mont Kerék.

À midi, pause déjeuner chez les Takler, au centre du village Szekszárd. Installée depuis 1700, cette famille de vignerons a traversé les aléas de l’histoire. Aujourd’hui, c’est Ferenc qui tient les rênes avec ses deux fils, András et Ferenc (également), d’une exploitation de 82 ha qui produit 600 000 bouteilles.

Il y a quinze ans, c’était une petite cave. En 2014, les Takler, gros travailleurs, ont décidé d’agrandir leur chai, avec l’aide de subventions européennes et nationales, et de construire un hôtel et une immense salle de réception où ils ont accueilli 35 mariages en 2019, avant le Covid.

Le kékfrankos, le cépage le plus répandu à Szekszárd

Durant le repas, Ferenc nous sert un kékfrankos de 2017, un vin concentré et puissant. Encore appelé blaufränkisch en Autriche (bleu français), c’est le cépage le plus répandu à Szekszárd (700 ha) où il donne des vins élégants et épicés. Et aussi le plus planté dans toute la Hongrie (8 000 ha).

Le bikavér : un assemblage historique

Après le kékfrankos, Ferenc ouvre une bouteille de bikavér 2018. Le bikavér, c’est toute une histoire : un assemblage historique dont on nous assure qu’il faut des années d’expérience pour le réussir. Ce vin doit être élevé sous bois et contenir au moins quatre variétés : une grosse base de kékfrankos (45 % au minimum), du kadarka (entre 5 et 10 %) et deux autres cépages – cabernet franc et sauvignon, merlot, syrah ou sagrantino –, chacun à hauteur de 30 % au maximum. Le bikavér des Takler contient 52 % de kékfrankos, 5 % de kadarka, 20 % de merlot, 4 % de syrah, du cabernet-sauvignon et du cabernet franc. Il s’agit d’un vin moyen de gamme (autour de 10-12 €), équilibré et velouté, avec des jolies notes de fruits rouges.

Une activité désormais rentable

Le circuit se poursuit chez les Bodri, une famille qui a toujours aimé le vin. Après le changement de régime, elle a vu l’opportunité d’en faire une activité rentable. « Avant, personne n’en vivait », observe Kata Rózsa, directrice export et logistique. Les Bodri ont planté des vignes en 2001 et construit une cave en 2003, tout en restant doubles actifs. En 2011, ils se sont associés à un investisseur hongrois qui les a aidés à construire leur restaurant, l’Optimus, ainsi que des chalets.

De nombreux projets

Quant à Csilla Sebestyén, notre hôte de la matinée, elle est rentrée au pays en 2014, après quatorze ans de sommellerie en Écosse. Sa famille a toujours eu quelques rangs de vigne. En 1998, son frère Csaba est parti de cette base pour créer un domaine qu’il agrandira jusqu’à 17 ha. Son père s’occupe de la logistique, sa mère de la comptabilité et Csilla du marketing et des ventes. Outre son travail sur la propriété et avec Zoltán Heimann, Csilla s’active pour promouvoir les nombreux projets de Szekszárd : développement des lieux-dits, des “single vineyard” et du bikavér. Développement de l’export aussi. D’où ce voyage à travers leur vignoble.