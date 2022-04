Dégustez en V.O, le salon des vignerons d'Occitanie

D

Depuis le départ de Vinisud pour Paris en 2019, la profession vigneronne languedocienne se disait orpheline d’un salon régional, généraliste, et ancré au sein de son territoire de production. Après un report dû au Covid, la 1ère édition du nouveau salon Dégustez en V.O se tiendra bien les 2 et 3 mai prochains à Montpellier, pour combler le manque relevé par la profession.

« Bien sûr nous avons la chance d’accueillir Millésime Bio sur nos terres, un exemple de réussite, mais axé sur le bio. Nous devions donc proposer un lieu commun à l’ensemble de nos vignerons et nos 48 AOP et IGP d’Occitanie, pour rencontrer prescripteurs et acheteurs, tout en restant à taille humaine, », convient Jean-Benoît Cavalier, président du syndicat AOP Languedoc.

Montpellier capitale du vin

Alors que la ville vient de recevoir son label Vignobles et Découvertes, quoi de mieux que Montpellier pour accueillir un tel salon du renouveau ? « Le vin fait partie intégrante du développement économique de notre métropole, au cœur de la stratégie d’avenir et de notre ambition politique de faire de la ville une capitale du vin », expose Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, « aussi n’avons-nous pas hésité lorsque le syndicat de l’AOP Languedoc nous a exposé sa volonté de recréer un salon régional ».

Pour marquer cet ancrage dans la capitale languedocienne, c’est au Corum, centre de conférences au cœur de la ville, que le salon posera ses stands d’exposition. « Nous avons la volonté de resserrer ce lien entre la ville et le vin, pour que les restaurateurs, commerçants et lieux de vie profitent de la tenue de ce salon. Les 2000 participants attendus seront directement connectés à notre ville, qui compte aujourd’hui 38 bars à vins, contre 12 il y a quelques années », reprend Michaël Delafosse.

Développer ce salon dans le futur

Ce salon destiné aux professionnels peut déjà compter « sur plus de 300 visiteurs inscrits, principalement des restaurateurs, cavistes, sommeliers ou journalistes friands de rencontrer les producteurs au sein de leur vignoble », note Jean-Philippe Granier, directeur technique du syndicat AOP Languedoc. Des soirées organisées par la production viendront ponctuer l’évènement et raffermir « le lien entre la ville, les vignerons et les acheteurs », reprend Jean-Philippe Granier.

Outre les classiques conférences et masterclass, un symposium (conférence, table ronde, dégustation) autour des cépages patrimoniaux occupera toute la demi-journée de clôture de Dégustez en V.O. Enfin, les acheteurs et participants auront la possibilité de concrétiser leur « immersion » régionale, avec des réceptions organisées dans le vignoble et les caves le mercredi 4 mai.

Comme le souligne Yvon Pellet, conseiller départemental de l’hérault délégué à l’économie agricole, « cette 1ère édition servira de support pour ancrer et développer ce salon dans le futur ». Les dates sont déjà arrêtées pour les éditions 2023 et 2024, stratégiquement placées au mois de mars, « le plus adapté aux affaires et aux rencontres entre vignerons et acheteurs, avant que le travail dans les vignes redevienne intensif », termine Jean-Philippe Granier.