"Le troisième jour d'un salon de vin ne sert à rien"

ervent défenseur des vins languedociens, Jean-Philippe Granier ne manque jamais une occasion pour les promouvoir. Quitte à les créer pour le directeur technique de l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG). En témoigne l’évènement 100 % Languedoc, se tenant depuis 2019 au siège du syndicat viticole, le mas de Saporta à Lattes (Hérault), le dimanche qui précède l’ouverture du salon des vins biologiques, Millésime Bio, qui se tient à quelques kilomètres (au parc des expositions de Montpellier, à Pérols). Réunissant 150 vignerons pour 400 acheteurs ce dimanche 27 février, l’évènement professionnel permet à l’ODG Languedoc de se relancer dans l’évènementiel. Après le covid, mais aussi après la fin du salon Vinisud à Montpellier.

« Vinisud existe toujours, mais à Paris, au sein de Wine Paris & Vinexpo Paris. Il faut aller à Wine Paris, mais il faut un évènement complémentaire local. Nous avons la volonté de recréer un évènement répondant aux besoins de certains acheteurs (sommeliers, restaurateurs, cavistes…) » indique Jean-Philippe Granier, pour qui ces réseaux d’achats assistés nécessitent un relationnel poussé sur place : pour vendre une histoire et un lieu, encore faut-il les avoir pleinement ressentis. « Aujourd’hui on achète un vin en fonction d’un vigneron et d’un lieu. Il faut pouvoir en parler » résume le directeur technique, peu porté sur les dégustations en visioconférence (« c’est un moyen quand on ne peut pas faire autrement »).

40 ans d’expérience

Fruit de ces réflexions, la prochaine étape pour la relance évènementielle de l’ODG Languedoc est la première édition du salon "Dégustez en V.O ! (en Vignobles d’Occitanie)", se tenant les lundi 2 et mardi 3 mai au Corum, à Montpellier, avant une troisième journée organisée dans les vignobles régionaux. « Lundi et mardi on fait des affaires, le mercredi tous les gens sont rentrés. Je le sais de 40 ans d’expérience : le troisième jour d’un salon ne sert à rien » pointe dans un sourire Jean-Philippe Granier. Réunissant 220 vignerons en 2022 et en visant 300 à terme, "Dégustez en V.O !" constituera un salon moins conséquent que Vinisud (avec 350 vignerons de la seule délégation AOC Languedoc, ils étaient 130 à monter à Paris mi-février).

Salon grand public

Préparant la relance à grande échelle des dégustations d’été pour le grand public (les Estivales de Montpellier, Narbonne, Pézenas, Sommières…), l’ODG Languedoc évoque également l’idée de créer un salon de dégustation pour les amateurs en 2023. Dans tous les cas, un salon « doit rendre service aux vignerons sans les plumer » répète Jean-Philippe Granier.