Prowein ne limite pas ses visiteurs à un jour de salon

st-ce que les visiteurs du salon ProWein à Düsseldorf cette fin mai ne pourront suivre au maximum que l’une des trois journées d’exposition à cause de la crise covid ? Marquant les esprits de certains exposants français, cette rumeur est infondée selon l’organisateur, Messe Düsseldorf.

« En raison de la situation covid actuelle et, contrairement aux années précédentes, nous ne proposons que des billets journaliers pour ProWein 2022. De plus, les billets ne peuvent être achetés qu'en ligne. Tous les eTickets sont des billets datés du jour et donc uniquement valables le jour sélectionné. Chaque visiteur est tenu de s'inscrire pour l'achat d'un eTicket. Bien entendu, chaque visiteur professionnel peut acheter des tickets journaliers pour les trois jours » indique à Vitisphere l’organisation.

25 000 visiteurs attendus

Reporté du 15 au 17 mai 2022, le salon allemand table sur 25 000 visiteurs et 5 500 exposants. Et trois halls seront ajoutés pour « garantir les règles de distanciation nécessaires ». Sur ces 13 halls, trois seront dédiés à l’importante délégation italienne (halls 15, 16 et 17), trois aux exposants français (halls 15, 16 et 17, avec le Champagne Lounge en plus), trois aux vins allemands (halls 1, 4 et 5), deux à l’Espagne (halls 13 et 14), un au nouveau monde (hall 12 pour les vins d’Afrique du Sud, d’Argentine, d’Australie, des Etats-Unis, de Nouvelle-Zélande…), un partiellement à l’Autriche (hall 5) et un partiellement au Portugal (hall 13).