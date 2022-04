Premier champagne bio pour Nicolas Feuillatte

B

aptisée "Collection Organic Extra Brut", la première cuvée bio des champagnes Nicolas Feuillatte sortira en mai prochain dans le réseau traditionnel. Jusqu’à présent peu visibles, les champagnes bio sont en plein développement dans le vignoble, et vont bénéficier d’une mise en avant conséquente avec ce lancement. Première marque champenoise vendue en France, Nicolas Feuillatte représente un champagne sur six vendu en grandes surfaces. Commercialisée 39 euros le col, cette bouteille sera réservée au réseau des cavistes indique l’entité de Terroirs et Vignerons de Champagne (le premier groupe coopératif champenois).

Issu des terroirs de Barséquanais et de la Vallée de la Marne, cet assemblage est majoritairement composé de pinot noir (60 %) et complété de chardonnay (40 %). Avec 4,30 grammes de sucre par litre, cet extra brut répond au « parti pris du Chef de caves, Guillaume Roffiaen, d’adapter le dosage de la liqueur d’expédition à chaque cuvée pour en sublimer les saveurs et les arômes » indique la fiche technique.

Boutique mise au vert

Pour soutenir ce lancement, les champagnes Nicolas Feuillatte habillent leur boutique parisienne aux couleurs de leur "Collection Organic Extra Brut". Du 25 au 30 avril prochains, le magasin se parera de l’atmosphère naturelle de la marque (voir ci-dessous).

La boutique Nicolas Feuillatte se trouve au 254, rue du Faubourg Saint-Honoré (Paris VIII).