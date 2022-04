Les coopératives du vin de Provence rentrent en fusion

E

n Provence, « nous sommes dans une période où le monde coopératif est en restructuration » résume Laurent Rougon, le président de la Fédération des vignerons coopérateurs du Var. Entre indicateurs économiques positifs, installation de célébrités (la dernière en date étant le basketteur Tony Parker) et investissements de grands groupes des vins et spiritueux (de LVMH à Pernod Ricard), « l’enjeu est l’approvisionnement qualitatif du marché pour le négoce historique et les nouvelles grandes maisons. Et qui mieux que la coopérative peut y répondre ? » souligne Laurent Rougon, qui voit une professionnalisation des outils coopératifs dans la tendance actuelle aux rapprochements.

L’an passé, les caves de Cuers et Puget-Ville ont formé Terra Provincia, ce début d’année, les caves de Flassans-Cabasse et de Besse-Sainte-Anastasie ont fusionné. Laurent Rougon en préside le regroupement, comptoir des vins de Flassans (140 adhérents, 1 250 hectares et 65 000 hl) : « c’est ma deuxième fusion, après le rapprochement entre Flassans et Cabasse en 2007 ». En 2022, ce sont les caves de Gonfarron et Pignans qui doivent se rapprocher, le projet de fusion étant enclenché. Si les rapprochements actuels tiennent de l’outil de production, peut-être qu’à l’avenir des associations commerciales naîtront esquisse Laurent Rougon. Aujourd’hui il en existe par exemple avec Estandon et les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez.

Coûts de production inévitablement plus hauts

Pour le président de la Fédération des vignerons coopérateurs du Var, les fusions actuelles répondent à un besoin d’amortir des investissements croissants, notamment dans l’embauche de techniciens de haut niveau. « On parle de cahiers des charges, de typicités propres à chaque acheteur… On va vers des coûts de production inévitablement plus hauts. Aujourd’hui il faut pousser la réflexion de la vigne à la cuve avec des qualiticiens, des ingénieurs agronomes, des œnologues… Ça nous amène à partager, le modèle coopératif est là pour ça » explique Laurent Rougon, pour qui la coopération provençale n’est plus dans le clivage de la commune : « il y un intérêt à aller au-delà des frontières territoriales ».

La fédération des caves coopératives du Var réunit 39 coopératives pour 3 000 adhérents, 13 500 hectares et une production avoisinant 650 000 hl. Soit plus de la moitié des vins de Provence souligne Laurent Rougon. Pour qui « la part commercialisation en vin en vrac des coopératives est importante et doit être conservée : c’est un métier que l’on sait faire ».