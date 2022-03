Pernod-Ricard se lance dans les vins rosés avec un cru classé de Provence

P

remier investissement dans le vin rosé pour Pernod Ricard. D’après une source proche de la transaction, le groupe prend une participation majoritaire dans le château Sainte Marguerite, grand cru classé en 1955 en appellation Côtes de Provence*. Certifiée bio et vegan, la propriété de 200 hectares a été achetée en 1977 par Brigitte et Jean-Pierre Fayard. D’après les sources de Vitisphere, la famille Fayard restera impliquée dans le pilotage du domaine, basé à La Londe-les-Maures (Var).

Si le montant de la transaction reste confidentiel, la stratégie de Pernod Ricard est claire avec cet investissement : consolider son portefeuille de marques premiums, moins sur le volet des vins de consommation courante que sur un positionnement de luxe. Première acquisition d’un château/cru classé par Pernod Ricard en France, le château Sainte Marguerite rejoint ainsi la filiale des cognacs et champagnes du groupe, soit la branche Martell, Mumm, Perrier Jouët (MMPJ). L’objectif étant de développer la distribution sélective de ces vins haut de gamme, notamment sur les marques premium Symphonie et ultra-premium Fantastique (déclinées en blanc, rouge et rosé).

French riviera

Majeure, cette acquisition témoigne de l’attractivité du vignoble provençal pour les investisseurs. Du domaine Miraval racheté en 2011 par le couple d’acteurs Angelina Jolie et Brad Pitt à l’acquisition du domaine de Canadel par l’acteur George Clooney en 2021, en passant par l’investissement dans le château d’Esclans en 2019 par le groupe Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), les exemples aussi prestigieux que glamour ne manquent pas. S’y ajoute désormais Pernod Ricard, témoignant de la bonne santé économique des vins rosés de Provence.

* : Avec la Dénomination Géographique Complémentaire La Londe.