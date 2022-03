Tony Parker rejoint l'équipe des vins de Michel Reybier

U

n nouvel associé pour les activités de l’entrepreneur Michel Reybier dans le vin : le sportif William Anthony Parker II, plus connu sous le nom de Tony Parker et le surnom de TP, devient l’un de ses partenaires pour le château la Mascaronne (Var) et les champagnes Jeeper & Michel Reybier (Marne).

« L’excellence de nos produits alliée à la notoriété mondiale de Tony ouvrira de nouvelles perspectives » indique dans un communiqué Michel Reybier. « J’ai à cœur de m’investir à ses côtés et de porter encore plus loin ces domaines d’exception » ajoute Tony Parker, retraité depuis 2019 des compétitions de basketball et diversifiant depuis ses actifs (y compris avec une formation : Tony Parker Adéquat Academy à Lyon). De George Clooney en Provence à Leonardo DiCaprio en Champagne, sans oublier Brad Pitt sur les deux vignobles, la peoplisation de la filière se poursuit.

Reconversions

Ancien propriétaire du groupe de charcuterie Aoste (cédé en 1996), Michel Reybier a investi dans les vignobles, mais aussi dans l’hôtellerie et les cliniques privées. À noter que ce partenariat ne concerne pas les autres activités viticoles de Michel Reybier, propriétaire de Cos d’Estournel (grand cru classé en 1855 de Saint-Estèphe), du domaine impérial Tokaj-Hétszölö (en Hongrie) et du château Lauzade (Provence).