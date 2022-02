Pourquoi Leonardo DiCaprio investit dans le champagne Telmont

L

’acteur américain Leonardo DiCaprio, connu pour ses engagements écologiques, a décidé d’investir dans le Champagne Telmont (groupe Rémy Cointreau).

Actionnaire minoritaire, Il rejoint le capital de la maison de Damery, qui multiplie depuis l’arrivée de Ludovic Du Plessis, actuel président et actionnaire de la maison, des projets ambitieux de développement durable.

« En protégeant la biodiversité sur ses terres, en utilisant de l’électricité 100% renouvelable, la maison Telmont est déterminée à réduire radicalement son empreinte carbone. Je suis fier de m’y investir », a déclaré par un tweet Leonardo DiCaprio, ce mardi 22 février. Il n’en fallait pas plus pour convaincre l’acteur californien, protégé de Martin Scorsese, au parcours impressionnant et à la tête de sa propre fondation depuis 1998.

Cette nouvelle annoncée par un communiqué de la Maison Telmont est le fruit du travail engagé depuis l’acquisition du groupe Rémy Cointreau de la maison de Damery en 2020, qui a lancé en 2021, un projet ambitieux baptisé « Au nom de la Terre ».

Au nom de la Terre

Comprenant plusieurs volets, ce grand programme prévoit la conversion de l’intégralité du vignoble Telmont en bio d’ici à 2025 alors même que la Champagne compte à peine 4% de vignobles certifiés en viticulture biologique.

Côte packaging, la Maison Telmont a renoncé, depuis juin 2021, au suremballage et aux coffrets, habillant les cuvées d’un simple papier de soie et a fait le choix de ne plus utiliser de bouteilles transparentes mais des bouteilles vertes composées de verre recyclé. Enfin, la maison Telmont affirme s’approvisionner en électricité renouvelable, excluant le transport aérien pour sa distribution. Autant de détails qui ont leur importance et qui ont certainement convaincu un des acteurs les plus « bankable » d’Hollywood à prendre part à cette nouvelle aventure écologique.

« La prise de participation de Leonardo DiCaprio dans la maison Telmont est un formidable message de soutien, qui nous encourage dans la réalisation de nos projets ambitieux. Nous partageons les mêmes convictions et le même engagement pour la protection de l’environnement », a ainsi déclaré Ludovic du Plessis.

Leonardo DiCaprio, ami de la maison Telmont

Enfin, et l’on pourrait se poser légitimement la question, comment la petite maison de Damery a réussi à attirer une star du cinéma comme Leonardo DiCaprio ?

Aux manettes de cette prise de participation, Ludovic Du Plessis, actionnaire et président de la maison Telmont, arrivé suite au rachat de la maison par le groupe Rémy Cointreau en 2020.

Venu avec ses idées mais surtout avec son incroyable portefeuille relationnel, l’ex vice-président de la maison Dom Pérignon puis de Moët & Chandon pour les États-Unis, directeur exécutif de la maison Louis XIII (Rémy Martin) a été vu aux bras d’acteurs et actrices californiennes : Reese Witherspoon, Jesse Williams (ex-Jackson Avery dans la série médicale créée par Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy), mais aussi Leonardo DiCaprio, lors de la cérémonie des Golden Globes en 2014 (qui était déjà un ami proche de Ludovic Du Plessis), des apparitions au nom du…champagne qui permettent à celui qui pensait à peine à l’environnement (cf : Les Échos, 17 déc 2021) d’en faire désormais son credo et d’user de sa force de persuasion pour convaincre en pleine pandémie (et en plein confinement), un ami qui partage les mêmes convictions.

« J’ai proposé l’idée d’avoir une figure comme Leonardo DiCaprio auprès du comité de direction et d’Eric Vallat, directeur du groupe Rémy Cointreau, tous ont validé avec joie cette proposition, puis Covid oblige, nous avons fait envoyer des bouteilles à Leonardo (DiCaprio) à Los Angeles, nous avons dégusté ensemble à distance un soir de confinement jusqu’à 1 heure du matin, il était ravi », raconte Ludovic du Plessis.

Avec l’arrivée de Leonardo DiCaprio, la maison Telmont compte désormais 4 actionnaires : Bertrand L’Hôpital (chef de caves et responsable du vignoble), le groupe Rémy Cointreau (actionnaire majoritaire), Ludovic du Plessis (actuel président, actionnaire minoritaire).