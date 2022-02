Le poids des baies de grenache dégringole de 26 % en 30 ans

L

es ingénieurs de l’Institut de recherche et d’expérimentation viticole et œnologique des vins d’appellation de la Vallée du Rhône (Institut rhodanien) viennent d’abattre un travail de titans, en reliant les 16 058 données de maturité recueillies sur leur réseau de parcelles de grenache depuis 1969 à la base Safran-Météo France.

Cette dernière permet d’estimer la température, les précipitations, l’humidité, le vent, et le rayonnement sur des grilles de 8 kms. « Nous souhaitions notamment comprendre comment le climat influence la composition des baies » expliquent-ils, en introduction de leur étude.

Premier constat: le changement climatique a considérablement impacté le rendement. « Le poids de 200 baies a linéairement régressé, passant de 380 à 400 grammes avant les années 2000 à environ 280 grammes en 2019. En moyenne, les baies ont perdu 1,72g/an, soit 88 grammes pour 200 ».

Une phase de croissance raccourcie

Cette dégringolade est principalement due à l’augmentation de la température entre la floraison et la véraison, avec une phase de croissante raccourcie des baies. Le millésime 2019 en est l’exemple le plus frappant.

Les ingénieurs ont également noté une corrélation entre l’allègement des baies et la diminution du nombre de jours présentant une humidité relative supérieure à 60 %. « Nous avons en plus remarqué que les baies ne grossissent plus entre le 1er septembre et la récolte comme c’était souvent le cas auparavant ».

Outre le rendement, le changement climatique a modifié la composition des raisins aux vendanges, avec une chute de 1,3g/L d’H2SO4 pour l’acidité totale et une augmentation de 2,7 % de la teneur en alcool.

15 % d’alcool au 15 septembre

« Avant 1990, l’alcool potentiel était d’environ 10 % vol le 1er septembre et atteignait environ 12,5 % vol à la récolte, alors qu’aujourd’hui les raisins atteignent déjà 12,5 % au début du mois de septembre et plus de 14 % à la récolte ». En 2019 et 2020, le titre alcoométrique potentiel avait même dépassé les 15 sur la moitié des parcelles du réseau au 15 septembre, une valeur jamais été atteinte dans les années 70 et 80.

Le débourrement et la floraison interviennent 10 à 15 jours plus tôt qu’auparavant. Et les vendanges ont désormais souvent lieu avec à 20 jours d’avance.