Le bouchon en verre s'impose sur les bouteilles de vin

L’AWRI (Australian Wine Research Institute) a comparé trois bouchages sur rouges et blancs – liège, capsule à vis et Vinolok – durant soixante mois de conservation. La capsule à vis est l’obturateur qui affiche la plus basse perméabilité à l’oxygène. De ce fait, c’est elle qui préserve le mieux le SO 2 libre. Dans le cas des vins rouges, la teneur en SO 2 libre diminue beaucoup plus lentement sous les capsules à vis que dans les bouteilles bouchées avec du liège ou du verre où elle évolue pareillement. Pour les blancs, il existe un écart entre le verre et le liège, la teneur en SO 2 libre diminuant plus vite avec le verre qu’avec le liège, la capsule à vis restant l’obturateur sous lequel ce paramètre reste le plus élevé.