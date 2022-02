Plus d'un consommateur sur deux choisit un vin écoresponsable au restaurant

E

ntre décembre 2021 et janvier 2022, France Boissons a interrogé 160 responsables des achats vins de brasseries, restaurants ou bars de sa clientèle pour établir les tendances de consommation du vin au sein de leurs établissements. Sur la base de ces retours, « nous mesurons une tendance de fond en faveur des vins porteurs d’un label écoresponsable de type bio ou biodynamie », avance Marie Durillon, responsable de la catégorie vins pour France Boissons.

Elle avance ainsi que plus d’un consommateur sur deux s’oriente vers le choix d’un vin bio ou en biodynamie lors de sa commande au restaurant. « C’est 11% de plus qu’il y a deux ans, en début d’année 2020 », avance-t-elle, « et 55 % des restaurateurs interrogés affichent leur envie de proposer des vins de cette catégorie à leur carte ». Mais, fait assez étonnant, France Boissons explique également que seuls 40 % des restaurateurs interrogés mentionnent sur leur carte les labels bio ou biodynamie de ces vins.

Vin au verre

Autre tendance relevée, l’augmentation de l’offre de vins au verre. « 56 % des achats de vin au restaurant se font au format verre, confirmant cette attente de la part des consommateurs. En conséquence, nous constatons plus de choix dans cette offre, avec un élargissement vers des vins plus premium proposés dans cette catégorie », appuie Marie Durillon.

De la même manière, les réponses des restaurateurs relèvent la volonté des consommateurs (6 sur 10) de se tourner vers des vins « d’appellations plus confidentielles ou originales », mais aussi vers ceux qui sont issus de la zone géographique proche du restaurant.

Enfin, le développement de la vente de vins à emporter dans les restaurants se dessine dans les établissements, tout comme une volonté de digitalisation de l’offre et du conseil autour du vin.