Le nouvel agenda 2022 des salons de la filière vin

Le salon Wine Paris & Vinexpo Paris se maintient du lundi 14 au mercredi 16 février à la porte de Versailles.

Le salon Millésime Bio est reporté, il se tiendra à Montpellier du lundi 28 février au mercredi 2 mars. La partie digitale se tient lundi 24 et mardi 25 janvier.

Les salons de la Levée de la Loire, de la Dive Bouteille, de Saint-Jean et des Anonymes sont prévus les dimanche 6 et lundi 7 mars. Le salon des vins du Val de Loire se tiendra l'an prochain.

Le salon des Découvertes en Vallée du Rhône se tiendra du 4 au 5 avril à Avignon, puis le 6 avril à Tain-l’Hermitage et Mauves, ainsi qu'à Ampuis le 7 avril.

Le salon Dégustez en V.O se décale pour réunir les vins languedociens à Montpellier les 2 et 3 mai 2022.

Le salon ProWein se tiendra du dimanche 15 au mardi 17 mai 2022, l’évènement de Düsseldorf chevauchant la London Wine Fair (maintenue du lundi 16 au mercredi 18 mai).

La Bordeaux Wine Week est prévue du 16 au 26 juin, avec pour les professionnels un symposium « Act for Change » les 20 et 21 juin, puis des rencontres dédiés aux vins bio et assimilés pour les WOW! Meetings les 22 et 23 juin.

Salons grand export

Vinexposium propose également un programme soutenu avec Vinexpo America et Drinks America (9-10 mars à New-York), puis Vinexpo India (10-12 mai à Mumbai), la World Bulk Wine Exhibition USA (8-9 juin à Santa Rosa), le salon Vinexpo China (30 octobre au 2 novembre à Shenzhen), l’évènement World Bulk Wine Exhibition (21-22 novembre à Amsterdam) et Vinexpo India (8-10 décembre à New Delhi). ProWein World tient salons à Singapour (5-8 septembre), São Paulo (27-29 septembre) et Shanghai (8-10 novembre).