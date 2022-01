Si les vins sans CRD restaient dispensés de titre de mouvement, les AOC envisageraient un timbre de garantie

1

+1 mois. Mise en place ce 15 décembre 2021, la dispense de Document Simplifié d’Accompagnement Commercial (DSAC) pour les opérateurs vitivinicoles justifiant d’une difficulté d’approvisionnement en Capsules Représentatives de Droit (CRD) devait s’achever ce 15 janvier 2022, elle est finalement reconduite jusqu’au 15 février indique à Vitisphere la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI). Les Douanes précisent que si cette mesure répond à une situation de crise ponctuelle pour l’approvisionnement de CRD (entre tensions sur les matières premières et incendie d’un fournisseur en fin d’année), un groupe de travail va désormais se tenir pour évaluer les effets de cette dérogation (les vins sans CRD dispensés de DSAC doivent être tracés par la comptabilité-matière des opérateurs).

Des travaux qui pourraient inspirer une évolution de la réglementation en la matière, une telle dispense convenant au négoce, qui regrette que la levée de l’obligation de CRD en 2019 ne soit pas allée jusqu’au bout. Des négociants estimant que l’alternative du DSAC n’est pas adaptée aux marchés volumiques (notamment pour la grande distribution, dont les transporteurs panachent les livraisons sans être habitués au suivi de titres de mouvements spécifiques). Ouvert aux discussions, Bercy évoque la possibilité d’« étudier les pistes de simplification des modalités de circulation des vins, en lien avec l’ensemble des professionnels », comme l’indiquait en fin d’année Olivier Dussopt, ministre délégué aux Finances, dans une lettre de décembre 2021.

Outil de gestion

« Les choses rentrent dans l'ordre, les délais d'approvisionnements de capsules neutres et fiscalisées sont identiques (et limités par les matières premières) » rapporte Jean-Marie Fabre, le président des Vignerons Indépendants. Le vigneron de Fitou souligne que les caves particulières défendent l'usage de la CRD : « il y a actuellement un choix possible entre la CRD (utilisée par 97 % de nos adhérents) et le DSAC si cela ne convient pas. Nous souhaitons que la CRD reste l'outil de gestion des obligations réglementaires (de couverture des accises) et de traçabilité. Sinon on rentrera dans un système plus compliqué. » Toute perspective de pérennisation de cette dispense est également inenvisageable pour Jérôme Bauer, le président de la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées (CNAOC). Le vigneron alsacien souligne que cette dispense « n’est pas censée être une expérimentation, mais répondre à un enjeu immédiat ».

Indiquant que peu d’entreprises auraient eu recours à cette dérogation, Jérôme Bauer milite pour la conservation de la CRD en solution majoritaire et du DSAC en option. « La CRD n’est pas un dispositif contraignant. Il est plus facile d’utiliser la CRD que d’éditer un document d’accompagnement, surtout pour des ventes muettes en grande distribution » note le président de la CNAOC, soulignant que « la CRD est un gage de qualité, d’authenticité et de traçabilité. Ça représente quelque chose pour le consommateur. Aujourd’hui, on ne peut pas commander plus de CRD que l’on a de vin. » Craignant de possibles fraudes à la traçabilité et à la revendication d’AOC en cas de facilitation de la commercialisation des vins sans CRD, Jérôme Bauer avertit que « sinon, on intégrera dans nos cahiers des charges AOC l’obligation de timbre de garantie. Ce sera plus contraignant que les CRD pour le négoce. » Le vigneron alsacien rappelle que « le principe de pouvoir imposer un timbre de garantie pour les vins AOC a été prévu dans le Code Rural ». Sur la base du volontariat, des timbres de garantie existent déjà dans le vignoble, comme dans les Côtes du Rhône depuis 2020 ou à Saint-Emilion depuis 2015.