"Il est grand temps d'expliquer la HVE au grand public"

P

remière opération de communication d’ampleur. Du samedi 26 février au dimanche 6 mars prochains, la démarche Haute Valeur Environnementale (HVE) aura son stand au Salon International de l’Agriculture (Paris). À proximité du pavillon des Vignerons Indépendants, le stand HVE sera plus réduit avec 25 m², mais compte bien profiter des flux de visiteurs pour faire connaître son label des consommateurs. « Il est grand temps d’avoir un contact direct pour expliquer la HVE au grand public » résume Jean-Jacques Jarjanette, le président de l'association pour le développement de la Haute Valeur Environnementale (qui regroupe 95 organisations issues de toutes les filières agricoles*, car si la vigne est majoritaire en termes de certifiés, les labelisés augmentent en grandes cultures, élevage, fruits et légumes…).

« On souffre que le grand public n’entende pas parler de HVE, ou seulement lorsque des organisations qui se considèrent concurrentes font des commentaires et des déclarations de guerre » souligne Jean-Jacques Jarjanette, qui entend l’impatience d’une part des vignerons face aux attaques sur label (souvent opposé à la bio). Dans ces débats, « il serait contreproductif d’être agressif. Il faut garder la tête froide et continuer d’avancer. Nous ne sommes en guerre contre personne, nous sommes de farouches défenseurs de modèles complémentaires » appuie Jean-Jacques Jarjanette.

Répandu, mais pas reconnu

Avec ce stand, l’association HVE compte réaliser un premier pas vers de plus importantes campagnes de communications. Reconnu par le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, le besoin urgent de communication doit soutenir le développement de la HVE, qui ne cesse de se déployer dans la ferme France (19 000 exploitations au premier juillet 2021, dont 76 % de domaines viticoles), mais reste inconnu des consommateurs (seuls 3 % le connaissent d’après un sondage réalisé en juillet 2020).

« il est fondamental que le grand public connaisse beaucoup mieux la démarche » pointe Jean-Jacques Jarjanette, qui milite pour une campagne financée sur fonds publics. D’autant plus que la HVE va devenir l’une des démarches permettant d’accéder aux écorégimes de la Politique Agricole Commune (PAC 2023-2027). En cours de réflexion, la révision du cahier des charges du label HVE doit d’ailleurs être opérationnelle au premier janvier 2023 pour la nouvelle PAC (sont en discussion la voie B, l’intégration d’une empreinte carbone…).

* : Une « transversalité très importante pour développer le signe de qualité. HVE c’est une réussite fantastique, il est impossible de l’arrêter » souligne Jean-Jacques Jarjanette.