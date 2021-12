Le vin du rÃ©alisateur Ridley Scott sort en salles de dÃ©gustation

S

ignée Ridley Scott, la bouteille Source 2020 en AOC Luberon est la première cuvée vinifiée dans les chais flambant neuf du Mas des Infermières (20 hectares de vignes à Oppède-le-Vieux, Vaucluse). Sous une étiquette dessinée par le réalisateur britannique aux succès critiques et publics (de 1492 à Thelma et Louise), l’assemblage de grenache et de syrah est actuellement lancé sur les marchés traditionnels français et européens (pour un prix de vente consommateur de 15 euros).

Tout juste terminés pour les vendanges 2020, les travaux de sa nouvelle cave de 2 200 mètres carrés dote le réalisateur américain à succès de son propre outil de vinification (1 000 hl de cuves inox et autant de cuves béton) et d’élevage (300 hl de fûts de chêne). Ayant produit 650 hectolitres de vins rouges et rosés en 2020, le mas des Infermières peut désormais produire 2 500 hl de vins. Ayant encore des terres à planter, le domaine compte prochainement acheter de nouveaux vignobles pour s’agrandir.

Une Grande Année

La première cuvée rouge du domaine doit être commercialisée en avril prochain, à l’occasion de l’inauguration du magasin du domaine et les premières réservations de trois gîtes rénovés. Cette ouverture au public permettra de découvrir dans le vignoble provençal des souvenirs de tournages de Ridley Scott. Connu pour ses blockbusters, le réalisateur a également réalisé un film plus intimiste sur le vignoble provençal : une Grande Année (en 2002, avec les acteurs Marion Cotillard, Russel Crowe et Didier Bourdon). S'appuyant sur une équipe technique dédiée pour produire ses vins, Ridley Scott a exigé une attention toute particulière à la protection des abeilles. Le Mas des Infermières est ainsi labélisé Bee Friendly (ainsi que certification Haute Valeur Environnementale, HVE).

Les étiquettes sont dessinées par Ridley Scott qui « transmet le message de "Santé, Bonheur et Elégance de la Provence" » explique un communiqué.