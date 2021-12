La foire aux vins 2021 dopée par les champagnes, mais freinée par les vins rouges

E

n 2021, les foires aux vins d’automne de la grande distribution vendent 175 millions de litres pour un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros d’après les panels Nielsen. Soit des évolutions respectives de -2,2 % en volume et +1,3 % en valeur par rapport 2020, ainsi que -3,3 % en volume et +0,3 % en valeur par comparaison avec 2019. Représentant 17 % du chiffre d’affaires du rayon, l’évènement commercial se montre particulièrement dynamique en termes de valorisation cette fin d’année (avec une forte croissance sur les ventes en ligne, +8 %), mais continue de s’effriter en volumes. Ce qui témoigne de la tendance de déconsommation du marché français (résumée par le fameux « moins, mais mieux »).

Plébiscités cette année, les champagnes et mousseux affichent les plus fortes hausses en valeur par rapport à 2020 : respectivement +12 % et +6 %. En repli de -0,8 %, les vins tranquilles suivent des dynamiques différentes selon les couleurs : -2 % pour les rouges, +1 % pour les blancs et rosés. Représentant 55 % de la valeur des ventes en FAV*, les vins rouges constituent également une catégorie aux tendances variables. Poids lourd des FAV avec 26 % des ventes de vins tranquilles, Bordeaux affiche une croissance 1 % (sans revenir au niveau de 2019, le différentiel étant de 9 % pour 2021). En 2021, les vins du val de Loire sont en hausse de 1 % (pour 10 % des valeurs), ceux de Provence de 5 % (pour 6 % des valeurs) et ceux de Corse de 9 % (pour 2 % du chiffre d’affaires). Au contraire, les vins de Savoie chutent de 12 % (pour 1 % des ventes), ceux du Languedoc-Roussillon de 4 % (pour 19 %), ceux du Sud-Ouest de 3 % (pour 7 %), ceux d’Alsace de 2 % (pour 4 %), ceux de la vallée du Rhône de 1 % (pour 12 %) et ceux du Beaujolais de 1 % (pour 2 %).

Vins bio

Parmi les vins tranquilles, le bio est également en repli en valeur, avec -0,7 % en valeur. Si les ventes chutent surtout dans les enseignes de proximité (-3 %) et les supermarchés (-2 %), elles explosent en ligne (+12 %). Pesant pour 6 % des ventes en FAV, le bio représente 8 % des affaires réalisées en ligne.

* : Contre 23 % pour les blancs, 23 % pour les rosés, 13 % pour les champagnes et 9 % pour les vins mousseux.