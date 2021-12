Découvrez les vins les plus vendus pour Noël

S

igne, s’il en fallait, que la roue tourne, le Beaujolais et le Porto font partie des grands gagnants prévus sur le dernier mois de l’année. Se basant sur ses données consommateurs, Majestic a établi le classement des meilleures ventes de fin d’année dans ses 202 magasins à travers le pays. « Depuis mars 2019, l’une des grandes success-story inattendues est le Beaujolais », note l’enseigne, qui propose 1 100 références de vins, spiritueux et bières en ligne et en boutique. « Ces vins rouges légers français ont eu un succès inexplicable pendant toute la pandémie, progressant de plus de 70% l’an dernier, avec une nouvelle hausse de 10% en 2021 par rapport à l’année précédente ».

La France marque également des points avec ses bulles. La saison, et le moral, s’y prêtent et les effervescents français, dont le Champagne, sont au rendez-vous. La catégorie a fait un bond de 35 %, toutes origines confondues, mais Majestic souligne la bonne performance des Crémants français et des cuvées plus confidentielles comme les Champagnes de vignerons, préférés aux grandes marques. Les effervescents anglais ne sont pas en reste de cette volonté de privilégier des produits hors des sentiers battus.

Les packagings alternatifs explosent

Les vins sud-africains vivent aussi leur heure de gloire, et si l’on en croit le premier détaillant spécialisé au Royaume-Uni, la tendance ne sera pas éphémère. Même si l’Afrique du Sud a pris le relais de la Nouvelle-Zélande dans la catégorie des vins blancs, faisant progresser ses ventes globales de 12% cette année, les analystes de Majestic affirment que cette tendance va non seulement se poursuivre mais s’accélérer. Il en est de même pour les packagings alternatifs. « Nos clients se montrent plus ouverts que jamais à des formats différents pour le vin, la bouteille en verre de 75 cl n’étant plus le conditionnement dominant ». Les magnums, demi-bouteilles et autres bag-in-box ont explosé en 2021, affichant une hausse de 330 % par rapport à l’année dernière.

Majestic prédit la poursuite de cette tendance et entend diversifier son offre pour en tenir compte. Autre tendance intéressante : la désaisonnalisation continue de la consommation de rosé. Le « White Christmas » risque d’être plutôt rose cette année, affirme l’enseigne, qui a vu ses ventes de rosé progresser de 35 % l’hiver dernier et anticipe le même phénomène cette année. Pour les acheteurs de Majestic, cette tendance s’explique par une offre de plus en plus qualitative, où les cuvées gastronomiques à la robe plutôt soutenue commencent réellement à s’imposer.

Un Noël éclectique

Enfin, le porto, historiquement très prisé pendant les fêtes de fin d’année chez les Britanniques, opère un véritable retour en force avec une hausse de 25 % des ventes jusqu’à présent cette année. Explication : des bouteilles aux formes originales et plus « instagramables », note Majestic. « L’année dernière, prédire les tendances étaient extrêmement compliqué, car il se passait beaucoup de choses », rappelle Robert Cooke, directeur commercial. « Nous avons vu d'énormes augmentations des ventes de « profils classiques », les clients s'étant empressés de faire des réserves de leurs cuvées préférées, jugées fiables lors d’une situation inouïe. Désormais, la tension retombe et de nouvelles tendances passionnantes commencent à émerger. Noël promet d'être éclectique et passionnante, avec une réelle diversité de bouteilles sur les tables… » A condition, toutefois, que les difficultés logistiques ne viennent pas gâcher la fête…