The Wine Society met à l’essai des bouteilles plates en PET recyclé

l n’y a guère plus british que The Wine Society, coopérative d’achats fondée en 1874 qui a compté parmi ses membres sir Arthur Conan Doyle, inventeur de Sherlock Holmes. Mais les temps changent et la communauté d’œnophiles la plus ancienne au monde appartenant à ses sociétaires s’est donné des objectifs ambitieux en matière de réduction de son empreinte carbone. Ayant fait réaliser une étude sur les packagings alternatifs, publiée en mai dernier, l’entreprise met en œuvre des tests grandeur nature auprès de ses clients avec comme objectif ultime de réduire de 50 % ses émissions de carbone d’ici 2032. Pesant seulement 63 gramme contre une moyenne de 460g pour les bouteilles en verre, les bouteilles proposées par la société Packamama offrent également gain de place et commodité pour les consommateurs. De plus, contrairement à certains autres formats alternatifs, le rPET est entièrement recyclable et collecté par toutes les structures de récupération des déchets. Il provient à 100 % de plastique PET recyclé.

Trois vins français sur le banc d’essai

« A travers notre bilan carbone récent, nous avons chiffré que les bouteilles en verre représentent 31 % des émissions totales de The Society », explique Dom de Ville, directeur de développement durable et d’impact social au sein de la coopérative. « Pour atteindre nos objectifs ambitieux de réduction, nous devons baisser de manière significative nos émissions liées au packaging… Certes, le rPET peut paraître discutable, mais avec les technologies actuelles et l’absence d’un vrai dispositif au Royaume-Uni pour récupérer et réutiliser les bouteilles en verre, la bouteille en plastique recyclé représente une très bonne solution ». Pour l’heure, quatre références parmi les plus vendues sont proposées : un grüner veltliner, un bourgogne blanc, un pinot noir français et un Fleurie, toutes sous la marque propre The Society.

« Nous faisons des essais avec des vins destinés à être consommés jeunes », explique pour sa part Pierre Mansour, directeur vin auprès de The Wine Society. « Et nos dégustations ont confirmé que la qualité se compare favorablement avec les mêmes vins conditionnés en verre et en BIB ». L’entreprise estime que les vins peuvent se conserver sur une période allant jusqu’à 18 mois mais conseille à ses clients de les consommer dans les six mois. Si l’expérience s’avère concluante – avec des retours positifs de la part des clients et des achats répétés – les références seront intégrées dans la sélection permanente de la société.

Favoriser le recyclage des BIB

Dans le même temps, celle-ci a réalisé également des essais avec des bag-in-box, six références en marque propre ayant été lancées dans ce format ; toutes se sont vendues en l’espace de trois semaines. Parallèlement à cela, The Wine Society collabore avec la société de traitement de plastiques Enval pour lancer un dispositif de récupération et de recyclage des poches contenues dans les BIB : prochainement, les consommateurs pourront renvoyer les poches usagées par courrier (jusqu’à 5 à la fois) pour recyclage par cette entreprise spécialisée. Enfin, The Wine Society poursuit ses expériences avec d’autres formats de packaging, parmi lesquels les cannettes, les bouteilles en papier, les poches et les briques en carton.