Les vins de Bourgogne élargissent leur réseau de formateurs officiels

u terme d’une nouvelle session d’accréditation au mois de juin, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) a encore étoffé son réseau avec 9 nouveaux formateurs officiels, portant leur nombre à 67, répartis dans 21 pays. Sélectionnés parmi une centaine de candidats, seuls 9 des 10 finalistes de cette nouvelle session d’accréditation sont parvenus à obtenir la certification du BIVB, après avoir « parcouru la Bourgogne du nord au sud », relate un communiqué.

Lectures de paysages, visites de domaines et négoces, rencontres avec les professionnels et dégustations thématiques ont jalonné les cinq journées de formation de ces nouveaux lauréats experts, dont une Master of Wine canadienne, la montréalaise Jacky Blisson. Monica Marin, pour les Etats-Unis, Maxime Dubois, du Vietnam, René Langdahl Jorgensen, pour le Danemark, Kenn Ching, partagé entre Singapour et Indonésie, la britannique Laura Kent, le brésilien Paulo Brammer, Paul Peng Wang, en provenance de Taïwan, et enfin le français Sylvain Eliès accompagnent la lauréate québécoise dans cette nouvelle promotion.

Représenter la Bourgogne sur leurs marchés

Au terme de leur semaine d’approfondissement de leurs connaissances du vignoble de Bourgogne, une dégustation à l’aveugle suivie d’une dégustation commentée ont constitué l’examen final d’obtention du titre de formateur officiel des vins de Bourgogne. La communauté de ces formateurs compte donc aujourd’hui 21 ambassadeurs sur le continent américain, 24 en Europe et 22 en Asie- Pacifique. Leur rôle consiste à « représenter la Bourgogne sur leurs marchés et réaliser des formations sur les vins de Bourgogne, en leur nom propre, pour le BIVB ou pour les entreprises qui les sollicitent », poursuit un communiqué.

Sommeliers, cavistes, importateurs ou futurs professionnels étudiants, ces formateurs sont les relais de terrain de la Bourgogne à travers le monde. Ils ont d’abord suivi une phase d’enseignement de 3 mois sur les vins, les appellations et terroirs bourguignons, avant de valider un examen écrit qui leur ouvre les portes de cette semaine de formation sur le terrain. « Une convention les lie au BIVB pour une durée de 3 ans, renouvelable. Ils s’engagent ainsi à organiser plusieurs formations par an à destination des professionnels du vin. Leur nombre est déterminé en fonction des marchés et varie de 5 formations pour les marchés les plus importants à 2 formations sur les marchés émergents », détaille un communiqué.