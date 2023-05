La Cité des climats et vins de Bourgogne dévoilée

L

a Bourgogne se positionne comme LA référence mondiale pour les vins de terroirs et l’objectif de ce réseau est d’expliquer cette diversité. L’inauguration se fait en 3 temps, afin d’ouvrir au public en ce début de saison en commençant par Mâcon, ce 3 mai.

Contemporaine, elle se dresse comme un phare sur les bords de Saône et se veut une porte d’entrée des vignobles du Sud de la Bourgogne. Elle développe plus spécifiquement l’histoire, la géologie et la géographie de la Côte Chalonnaise, des Côtes du Couchois et du Mâconnais, pour environ 20 % de sa scénographie. Le reste étant dédié à un univers commun à tous les vins de Bourgogne.

Même si le projet initial prévoyait une ouverture pour 2022, « il a fallu tenir compte des contraintes d’augmentation de prix des matériaux et du manque de personnel pour les entreprises du bâtiment. Il était raisonnable de ne pas sacrifier la qualité au profit de la rapidité » précise Olivier Le Roy, chef de projet et directeur du réseau formant la Cité.

30 à 40 000 visiteurs par an

Il en résulte, pour Mâcon, un parcours de visite de 350 m2, mis en scène, avec des jeux de lumières, la cave aux arômes naturels, une visite connectée, une dégustation de deux vins, le tout pour un billet à 9 €, permettant l’accès à ceux ayant un pouvoir d’achat plus limité de profiter de cette expérience. A Mâcon, sont attendus entre 30 et 40 000 visiteurs par an.

Le même scénographe est intervenu pour les cités de Mâcon et de Chablis, où le propos muséal se veut complémentaire, donnant des ambiances ainsi que des expériences différentes, permettant de vivre un « instant cité ». Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec un parcours dédié de Cabottes ou Cadolles aux secrets.

Des after-works sont programmés, des dégustations sont possibles au « Press-Bar » et peuvent être accompagnées d’une pause gourmande, ainsi que des évènements privatifs autour du vin.

Olivier Le Roy, ainsi que le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne se félicitent des premiers retours de visiteurs tant professionnels qu’amateurs, estimant que ce premier lieu est une véritable porte d’entrée d’intérêt général pour la Bourgogne. Ce qui semble favoriser une période de mécénat plutôt fructueuse.

Les épisodes à venir concerneront la suite du triptyque, Chablis et Beaune.