Millésime prometteur Le vignoble de Cognac réussit à contenir le mildiou

Les tâches de mildiou présentes dans les vignes ont disparu avec les traitements. Le black rot, l’oïdium et les ravageurs ne posent pas non plus de trop de problèmes aux viticulteurs. L’ugni blanc a très bien fleuri et porte de grosses grappes.

Le 20 juin 2023 Par Marion Bazireau

Les vignes cognaçaises ont profité des pluies et de la chaleur. - crédit photo : Adobe Stock

« La vigne pousse très vite. Elle porte un peu moins de grappes que l’année dernière mais ces grappes sont vraiment grosses » pose Magdalena Girard, conseillère viticole à la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime. Malgré quelques orages, la floraison s’est si vite déroulée que le vignoble de cognac n’a rencontré aucun souci de coulure. Les épisodes de grêle très localisés n’ont la plupart du temps fait que des dégâts sur feuilles. « Ils seront sans conséquences sur la suite du millésime » rassure la conseillère. En début de saison, Magdalena Girard voyait des tâches de mildiou dans toutes les vignes. Mais, contrairement à ce qu'il se passe à Bordeaux, « ça s’est bien calmé. La maladie n’est plus présente que dans les témoins non traités. Les parcelles bien traitées par les viticulteurs en sont indemnes. Ils ont eu peur des premières tâches et ont fait très attention. Nous verrons si les pluies de la semaine dernière provoquent des sorties ». D’après le dernier bulletin de santé du végétal (BSV), sur les 59 TNT observés la semaine passée, 48 % des ceps étaient atteints de mildiou. 32 parcelles présentaient des grappes touchées. Pas de black rot sur grappes, peu d’oïdium A lire aussi À l’étude Les ventes de Cognac ralentissent, les rendements 2023 et plantations 2024 aussi ? Protection du vignoble Les témoins non traités, des indicateurs fiables de la pression du mildiou dans les vignes Magdalena Girard n’a pas encore vu de black rot sur grappes. « L’oïdium se fait également discret alors que la vigne a atteint son stade de grande sensibilité. Pour l’instant, tout va bien ». Le froid du début d’année a perturbé le vol d’eudémis. « Nous commençons tout juste à trouver des glomérules, alors que cochylis fait un vol normal mais sans glomérules. Nous allons désormais suivre la deuxième génération de cicadelles vertes ».

