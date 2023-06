Le point sur les conditions d’accès, et d’inéligibilité, des vignerons à l’aide à l’arrachage

U

n an après la réunion publique ayant relancé le collectif des viticulteurs de Bordeaux, la plateforme de pré-candidature au dispositif d’arrachage sanitaire à 6 000 €/ha ouvre jusqu’au lundi 17 juillet pour que les propriétaires et exploitants de vignes de Gironde voulant arracher tout ou partie de leur vignoble se fassent connaître. Ainsi que leurs projets. Les exploitations souhaitant arrêter toute activité viticole ne pouvant opter qu’entre jachère sur 20 ans ou boisement de 30 ans. Quand les domaines maintenant une activité viticole peuvent également se diversifier (dans d’autres cultures agricoles). Des durées d’engagement qui font clairement tousser dans le vignoble, les aspirants à la retraite ne s’y retrouvant pas.

Pour bénéficier de ces aides, les candidats doivent proposer au moins 1 hectare de vigne ayant récolté de 2018 à 2022 (déclarations faisant foi) et renoncer « aux autorisations de replantation générées par l’arrachage (la démarche auprès des services des Douanes sera précisée ultérieurement) » indique le dispositif, notant que pour les friches le candidat doit « s’engager à convertir dans les 2 ans suivants l’arrachage les terres en zones naturelles sur une durée minimale de 20 ans en respectant les règles BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) », que pour le boisement il faut « être propriétaire, maintenir l’état boisé durant une durée minimum de 20 ans, possibilité de regroupement parcellaire et d’accompagnement à la plantation », que pour la diversification agricole il pourra y avoir un coefficient stabilisateur selon le nombre de réponses et que seules seront éligibles « les vignes déclarées au Casier Viticole Informatisé (CVI) en appellation de la Gironde au moment du dépôt de la demande ».

Attendre le feu vert

Autre condition capitale : pour arracher il faut attendre « la délivrance de l'autorisation de commencement de travaux suite au dépôt final officiel de la demande ». Une notification attendue mi-octobre à la suite d’une conformation de candidature déposée mi-septembre), pour de premiers arrachages et versements annoncés à la fin 2023-début 2024. Sachant que « la pré-candidature ne vaut pas demande d’aide ni autorisation d’arrachage » rappelle la préfecture.

Seront par contre inéligibles les parcelles « déjà engagées dans le cadre des replantations anticipées », « plantées de façon illégale ou sans autorisation », « situées dans les zones constructibles » et « sans récolte en 2022 sauf cas de force majeure » (comme des aléas climatiques). Si l’administration conseille aux domaines tombant dans ces cas de contacter la Chambre d’Agriculture, les autres candidats se posant des questions peuvent solliciter les deux lignes dédiées au syndicats de Bordeaux : 05 57 97 38 10 et 05 57 97 19 28 (en activité du lundi au vendredi - 9h-12h30, 14h-17h30).