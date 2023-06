Douceur angevine et vigilance oïdium

L

e bulletin de santé du végétal de l'Association technique viticole 49 (ATV 49) se veut rassurant pour les jours à venir : côté mildiou, en l’absence de pluie, aucune contamination n’est à prévoir. Le bulletin enjoint à faire attention à la météo, plus chaude dans les prochains jours et plus favorable au développement de l’oïdium. Les premiers symptômes de la maladie ont été observés sur une parcelle sensible et à historique dans le saumurois mais reste contenue partout ailleurs.

Emmanuel Asseray, viticulteur au domaine Asseray à Vauchrétien (49) confirme : « On a eu une petite pression mildiou et oïdium en début de saison, maintenant vu les conditions météo actuelles et annoncées, on reste surtout vigilant à l’oïdium. » Cependant le viticulteur est plutôt tranquille pour le moment : « On revient dans une année normale ! La vigne a eu du mal à se développer à cause de matinées et soirées fraiches, mais ce n’est pas plus mal parce que ça a décalé la floraison par rapport à l’année dernière. Ici les premiers chardonnays commencent à fleurir, j’attends les premières fleurs dans les grolleaux la semaine prochaine. On sera en pleine floraison d’ici 10-15 jours. »

Pas de dégâts dus au gel à signaler non plus : malgré deux nuits avec des températures négatives en début de débourrement, l’impact est resté très minime. Le vigneron l’atteste : « Je vois de très belles sorties de grappes ! Maintenant tout ce qu’on espère c’est qu’on ait une jolie météo comme celle-ci tout le long de la floraison sans eau et sans froid. »

Tendances orageuses

Pour Kady Sonko, conseillère en viticulture au Coordination Agrobiologique des pays de la Loire (CAB) abonde en ce sens : « Je dirais qu’il y a une pression moyenne sur l’oïdium à cause des tendances orageuses annoncées. » Elle confirme une certaine lenteur dans le développement de la vigne sur tout le territoire angevin.

Kady Sonko rapporte quelques conséquences liées aux derniers épisodes de gel notamment dans la zone de Chaudefonds-sur-Layon. La conseillère souligne tout de même : "L'enherbement est à gérer car l'herbe pousse très rapidement actuellement et peut se transformer en véritable échelle à mildiou durant la floraison".

Elle ne souligne aucun retour vigneron sur la présence problématiique de la tordeuse dans les vignes.