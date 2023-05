GrÃ©goire fait son premier salon, le Gday, en Alsace !

C

'est Grégoire qui invite ! Ce 24 mai au Musée National de l'Automobile, à Mulhouse, Grégoire recevait du monde autour de toute sa gamme, et en extérieur. Une quinzaine de MAV et d'enjambeurs roulaient. Le constructeur charentais invitait non seulement son réseau et ses clients, mais aussi des prospects ! Et certains sont venus de loin, jusqu'à l'Australie. Résultat, "environ 220 personnes ont fait le déplacement" jusque dans le Haut-Rhin, selon Christophe Baron, responsable communication. Matin et après-midi, les viticulteurs et les vendeurs ont pu assister à une présentation générale de la gamme. Ils ont aussi pu prendre le volant et obtenir toutes les informations sur la conduite des MAV, des tracteurs enjambeurs et sur le pilotage des MAV tractées et des différents pulvérisateurs. Le Musée National de l'Automobile leur était également librement ouvert.

Gday VS Sitevi

"C'est un budget important que nous consacrons à cette journée, qui est une première du genre pour Grégoire déclare Mathieu Tabardel, responsable marketing. Nous avons voulu un rassemblement large, au-delà de nos clients, et à un niveau international pour montrer la gamme, discuter des machines, tout en profitant d'une belle journée et dans un lieu unique". Mais ce rendez-vous présente un coût non négligeable pour la marque du groupe Same Deutz-Fahr. "Le budget est à 6 chiffres. C'est un choix assumé et en contre partie nous n'irons pas au Sitevi. Le tarif a encore augmenté et nous ne pouvons plus nous permettre de dépenser de gros budgets sur les salons sans retombées significatives. C'est devenu trop régional".

MAV G5 Advance

Mais sans salon, comment présenter et faire connaître des nouveautés ? Le Gday du 24 mai a permis de dévoiler des améliorations produits. Première d'entre elles, une nouvelle cabine pour la MAV G5, appelée par la marque jaune "G5 Advance". "Nous étendons l'équipement existant à cette machine, décrit Mathieu Tabardel. La G5 reçoit donc la cabine équipant tout récemment les nouveaux GS4 et GSE. Les vitres sont bombées pour plus d'espace, la cabine est mieux insonorisée, l'éclairage est full LED".

Nouveau pulvé L2

Puis c'est le pulvérisateur L2 Ecoprotect pour vignes de 1,8 à 3 m qui bénéficie d'une "version 3". Cet appareil à pulvérisation confinée et à récupération, deux rangs complets et semi-porté bénéficie d'un attelage 3 points simplifié, "pour atteler plus vite". La rampe passe d'un réglage mécanique à un réglage électronique à l'écran dans la cabine du tracteur. Leur mémorisation permet maintenant de déclencher un séquençage de bout de champ. Enfin, la gestion du dévers est désormais possible grâce à une nouvelle configuration de rampe. Un pivot est ajouté au centre. Le suivi de sol et le réglage de dévers sont automatisés grâce à une option de capteurs ultrasons positionnés sur les panneaux extérieurs. Ce nouveau L2 Version 3 est déjà en production est livré. Son tarif sans option est de 56 000 €.

Pourquoi diable Grégoire en Alsace ? "Depuis 2019, il existe une machine adaptée à ce terroir dans notre gamme, précise Hugo Adellon, chef produit enjambeurs. C'est la GM7, plus étroite, avec un tunnel de récolte et un convoyeur réduits". "Et puis nous voulions nous éloigner de Cognac, faire ce Gday dans un autre bassin, où on nous attendrait pas trop, avec un aéroport international proche, précise Christophe Baron. Nous tirerons les leçons de ce premier rendez-vous pour réfléchir éventuellement à un nouveau, encore ailleurs".