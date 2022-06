Avec le GSE GrÃ©goire Ã©tend sa gamme de tracteurs enjambeurs pour vignes Ã©troites

A

près les machines à vendanger et les pulvérisateurs, voilà qu’arrive un enjambeur porte-outils Grégoire ! Le constructeur charentais dévoile ce 14 juin son nouveau tracteur GSE. Pas n’importe où : aux champagnes Mesnil, au Mesnil-sur-Oger, dans la Marne. Car il s’agit d’un enjambeur double rang à voie variable pour vignes étroites plantées entre 0,9 et 1,5 m et qui n'est pas destiné à la récolte. Plus léger - 4,9 t à vide - et compact, et automoteur est pensé pour tous les autres travaux du vignoble à moins d'1,45 m sous poutre, du travail du sol à la pulvérisation et aux travaux en vert. Pour les tournières, le châssis plutôt court, avec 2,7m d’empattement, auquel s’ajoute un système de direction sans palonnier offrent à GSE un rayon de braquage de 3,23 m.

Changer de vitesse en charge

Côté moteur, le GSE est équipé d’un bloc Deutz 4 cylindres de 4,1 litres développant 160 chevaux. Homologué Stage V avec adjonction d'Adblue, Grégoire communique un couple maximal de 609 Nm à 1600 tr/min moteur. Une transmission hydrostatique 4 roues motrices permanentes Poclain doit permettre à l’enjambeur de gravir et travailler dans des pentes de plus de 45% et évoluer sur route jusqu’à 40km/h. Plusieurs modes de transmission sont proposés, manuel ou automatique. Rare proposition en vigne étroite : il est possible de changer de vitesse en charge. Car 3 gammes se succèdent : 0-12 km/h, 12-20 km/h et 20-40 km/h. Enfin, une pédale d’approche en cabine doit faciliter les avancements fins lors des travaux de précision. Pour l’entrainement des outils, comme pour le dernier porteur GS4, GSE dispose de 3 circuits hydrauliques en flow-sharing, permettant une gestion indépendante des flux d’huiles. Les débits maxi sont de 60 l/min, 35 l/min et 15 l/min. Au besoin d'un outil très gourmands, le système est pensé pour que l'on puisse cumuler des débits. Des distributeurs sont disposés tout autour du tracteur.

Séquences de bout de rang mémorisées

En cabine, la volonté de la marque intégrée au groupe Same Deutz-Fahr est de proposer un environnement spacieux. Elle propose ainsi des vitres bombées comme sur le GS4. Et la cabine est déportée sur le centre et l'arrière du tracteur. A bord, le conducteur dispose d'une visibilité sur les outils entre-roues. Pour la gestion de ses outils, le chauffeur pourra compter sur l’écran de commande i-Monitor de 8,4 pouces, qui est Isobus et avec mémorisations de séquences de fonctions. En outre, Grégoire lance sur ces GSE un doubleur de fonctions. Un même bouton permet de gérer deux fonctions différentes. Sur la croix verte du joystick cela permet par exemple de gérer 4 distributeurs double effet ! Un écran 12 pouces est disponible en option. Le joystick multifonctions est rétroéclairé et ses touches sont donc personnalisables. Le GSE comporte des commandes de relevage déportées gérables depuis le sol tout autour du porteur ainsi qu’une caméra arrière et une avant en option. La cabine est bien certifiée Catégorie 4 pour protéger l’opérateur durant les traitements. Fait assez rare pour être souligné : la catégorie 4 est de série ! Côté confort, le chauffeur peut compter sur un siège pneumatique à ajustement automatique selon 3 réglages. Idem pour la colonne de direction. La cabine est également équipée d’un compartiment réfrigéré, d’un autoradio Bluetooth et de ports USB.

Porte-outils réglables

Pour ce qui est des attelages, des équipements optionnels ont été développés par Grégoire pour installer tous les outils. Des perches doivent permettre de combiner plusieurs outils entre-roues. Pour la présentation du jour, seuls deux interceps mécaniques à lame Perrein sont installés pour désherber un rang. Des relèves traces peuvent être montés à l’arrière des porte-outils. Un plateau de polyvalence est livré de série sur le tracteur. Un porte-outil frontal nouvelle génération est proposé. Il se veut compact et ergonomique. Les porte-outils de GSE peuvent recevoir des réglages hydrauliques : terrage, dévers de perche, écartement d’outil, suivi de sol. Le prototype montré en Champagne sera suivi d'une mise en production pour des premières livraisons cet hiver à l'occasion de travail du sol. Grégoire ne communique pas encore sur le prix mais dit vouloir être compétitif avec ses modèles concurrents Tecnoma ou Bobard approchant le plus des caractéristique du GSE.