Le champagne de Lady Gaga et Dom Pérignon attaqué en justice

U

ne pop star ça va, mais une star qui fait "pop !" avec des bouteilles de Champagne, ça ne va plus pour l’association hygiéniste Addictions France. Au détour d’un communiqué, l’ex-ANPAA annonce poursuivre en justice le partenariat entre la chanteuse Lady Gaga et les champagnes Dom Pérignon (groupe LVMH). En cause, la « co-création d’une cuvée “Dom Pérignon x Lady Gaga”, aux allures féminines et pop ressemblant à l’univers de l’artiste » indique Addictions France, qui s’alarme de voir « de plus en plus de collaborations pour la “co-création” de bouteilles en édition limitée entre un artiste et une marque d’alcool » avec comme « but : nous faire oublier qu’il s’agit de publicité et contourner la loi, en présentant les célébrités comme des parties prenantes du processus de fabrication et non plus comme de simples ambassadeurs de publicité ».

Projet artistique

Lancé le 31 mars 2022 à l’international, le partenariat entre Lady Gaga et Dom Pérignon se présente dans un communiqué comme « une invitation à entrer dans l’univers partagé de deux créateurs iconiques », avec concrètement « un projet artistique comprenant une campagne publicitaire, des bouteilles en édition limitée et une sculpture créée par Lady Gaga… » Depuis, la collaboration s’est encore étoffée, d'un coffret pour une cuvée rosée fin 2022 à un récent clip accompagnant la sortie du millésime 2013 de Dom Pérignon où Lady Gaga fait intervenir le musicien Woodkid et le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui.

Un partenariat moins artistique que marketing pour Addictions France, qui n’en est pas à sa première attaque d’une collaboration entre un artiste et une marque de Champagne. En témoigne la condamnation des photos de l’actrice Scarlett Johansson tenant une bouteille de Moët & Chandon (groupe LVMH) parues dans Paris Match. Un publication jugée le 21 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris pour incitation à la consommation par le biais d’une personnalité attractive (30 000 € d’amendes pour l’éditeur de l’hebdomadaire). Plus discrètement, il semble que le partenariat entre l'actrice X Clara Morgane et les champagnes Charles de Cazanove aie été suspendu après des pressions hygiénistes.

Audience en janvier 2024

Le dossiers Addictions France contre Lady Gaga x Dom Pérignon sera plaidé le mercredi 10 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Paris avec une autre affaire : le partenariat entre le directeur artistique Olivier Rousteing (Balmain) et les whiskies Chivas (groupe Pernod Ricard). Est-ce qu'à l'avenir France Addictions attaquera toutes les collaborations entre vedettes et vins ? Est-ce que les partenariats financiers seront inclus, comme la prise de participation de l'acteur Leonardo Di Caprio dans les champagnes Telmont ou la marque de Benchmark Drinks avec la chanteuse Kylie Minogue ? Voire même les achats de domaines, de Brad Pitt et Angelina Jolie à George Clooney en Provence ?

Sollicités, Addictions France et LVMH n’ont pas donné suite à la date de publication.