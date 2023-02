Alicia Keys et Lang-Lang au piano-bar des cognacs Hennessy

P

romettant rien de moins que le paradis sur Terre, la nouvelle campagne de communication du "Paradis" des cognacs Hennessy (groupe LVMH) est portée par un morceau de musique joué au piano par la chanteuse américaine Alicia Keys et le virtuose chinois Lang Lang. Réunis pour un clip dans le désert de l’Utah, les deux artistes jouent ensemble pour symboliser l’art de l’assemblage inhérent aux eaux-de-vie de Cognac.

Tout en ciblant les marchés les plus porteurs pour les cognacs, les États-Unis et la Chine. Si ces deux destinations ont vu leurs achats de cognacs baisser en 2022 (entre difficultés logistiques américaines et politique sanitaire chinoise, sans oublier la comparaison aux performances de 2020 et 2021), Hennessy maintient ses plans ambitieux de communication. En témoigne le partenariat avec la NBA, compétition de basketball américain très suivie en Asie.

Créé en 1979 par le maître de chai Maurice Fillioux, le Paradis de Hennessy est composé de vieilles eaux-de-vie issues du chai du fondateur. Son prix de vente est de 1 060 € la bouteille de 70 cL sur le site de vente en ligne de LVMH (Clos19).