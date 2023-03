G

lamour, boire et chanter. Ayant commercialisé 8 millions de bouteilles de vins rosés sous sa signature en trois ans, la chanteuse australienne Kylie Minogue n’est pas qu’une guest-star pour le salon ProWein (19-21 mars à Düsseldorf), elle a tout de l’étoile montante dans le monde des marques internationales de la filière, avec son stand et ses rendez-vous de présentation de ses quatre cuvées existantes (un prosecco rosé, une AOP Côtes de Provence rosé, un IGP Terres du Midi rosé et un sans alcool pétillant rosé). Ses rendez-vous d’affaires sont certes moins tranquilles et feutrés que ceux habituellement observés lors de salons professionnels du vin, une nuée de photographes et de fans la suivant pour avoir photos et dédicaces (notamment d’albums de ses tubes The Loco-Motion de 1987 ou Can’t get you out of my head en 2001).

Alimentée sur les réseaux sociaux, la visibilité people de la marque "Kylie Minogue Wines" est une clé de sa réussite souligne Paul Schaafsma, le PDG de Benchmark Drinks, qui a codéveloppé la marque et pointe l’importance d’avoir une marque et un produit accessibles au plus grand nombre. « Dans beaucoup de marchés où il n’y a pas de filière de production de vin, les consommateurs découvrent le vin. 93 % des consommateurs anglais ne rencontreront jamais un vigneron ou ne visiteront jamais un vignoble. Si nous pouvons amener quelque chose dans leur vie quotidienne qui les conduise au vin de manière confortable, qui les touche, alors nous pouvons les atteindre » indique le distributeur londonien, soulignant « une notion basique », la nécessité d’un produit de qualité (que la première bouteille soit achetée pour le nom de Kylie Minogue et la seconde pour plaisir).

Extension de gamme

Après trois ans de tournées dans les vignobles du Sud de la France, la production de « est une nouvelle incarnation dans ma carrière » indique Kylie Minogue, qui déclare être « impliquée de manière irritante » dans les étapes de sélection et de commercialisation. Ajoutant être passionnée par le vin, la chanteuse australienne se veut aussi modeste que motivée : « j’en apprends toujours. Je me sens comme un bébé dans cette industrie : il y a toujours à apprendre. » Et il y a toujours à développer : restant flous sur leurs futurs projets, Kylie Minogue et Paul Schaafsma annoncent l’élargissement de leur gammes à d’autres vins que les rosés. Avec la mise en marché d’un vin blanc australien (chardonnay de Margaret River) et d’un vin rouge australien (pinot noir de la Yarra Valley).