Les caves de Tutiac et Châteaux en Bourgeais valident leur fusion

utiac, la cave coopérative girondine qui revendique la plus grande production AOC de France, confirme la fusion-absorption avec la cave coopérative des Châteaux en Bourgeais, créée en 1934 et implantée à Gauriac, au cœur du vignoble des Côtes de Bourg sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde. « Cette intégration accentue encore la structuration de nos AOC Blaye et Bourg et l’organisation de notre secteur nord-Gironde », valide Stéphane Héraud, président de Tutiac.

Comparée aux 500 adhérents et 5400 hectares de vignes réparties sur les deux rives de la Gironde que compte déjà Tutiac, l’ajout de la cinquantaine d’hectares cultivés par les 20 adhérents de la petite cave des châteaux en Bourgeais ne bousculera pas les habitudes de fonctionnement, tout en offrant une valeur ajoutée dans le travail de sélection fine et de vinification de lots de petite taille. En plein cœur de Bourg, l’outil de vinification de la cave des châteaux en Bourgeais, d’une capacité de 4000 hl, « permet des vinifications en petit volume pour des sélections parcellaires de haut niveau, alors que nous n’avions pas d’installations de vinification à Bourg », valide Stéphane Héraud. Des investissements seront réalisés dans les années futures pour optimiser ce nouveau site de Tutiac.

Concentration en nord-Gironde

Les vignes de la cave sont de surcroît implantées sur « les meilleurs coteaux du Bourgeais », des sols à dominance argilo-calcaire et graves argilo-ferrugineuses, pour un encépagement à 90% de merlot. Un tiers du vignoble de Châteaux en Bourgeais sera certifié Bio dès la vendange 2023.

Les discussions autour de ce rapprochement étaient entamées depuis deux ans, et les assemblées générales des deux caves, les 11 et 12 mai, sont venues finaliser un mariage inéluctable. La cave de Gauriac ne présentait pas de difficultés financières mais perdait progressivement des surfaces de production. Cette fusion vient apporter « de la puissance de vente et de marketing », explique son président Jean-Marc Medio, « et permettra de décomplexifier les tâches administratives de nos adhérents grâce à la maîtrise règlementaire de Tutiac et son accompagnement humain », poursuit-il. A l’occasion de ce rapprochement, Jean-Marc Medio intègre le conseil d’administration de Tutiac.

Stéphane Héraud trouve également dans ce rapprochement un moyen pour Tutiac de « renforcer les liens avec la place de Bordeaux en continuant de développer et de centraliser la production de profils complémentaires et de belle qualité ». A présent, seules les structures de Tutiac et Alliance Bourg composent le secteur coopératif du nord-Gironde. Au regard des difficultés rencontrées sur ce territoire ces dernières années, entre aléas climatiques et recul des marchés, il ne serait pas étonnant de voir de nouveaux rapprochements s’opérer dans des temps prochains.