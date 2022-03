Tutiac commercialise le premier Bib de vin certifiÃ© ZÃ©ro RÃ©sidu de Pesticides

E

ngagé dans la production de vins labellisés Zéro Résidu de Pesticides (ZRP) depuis 2018, le groupe coopératif Tutiac profite de la dynamique du Bag-In-Box (Bib) en France pour lancer sa cuvée Bordeaux rouge ZRP dans ce contenant en 3 litres. « C’est le premier vin labellisé ZRP conditionné en Bib », confirme Julie Sabourin, responsable technique du collectif Nouveaux Champs, qui façonne le cahier des charges ZRP.

« Avec +10 % de croissance annuelle en volume, le Bib est le format affichant la plus importante progression dans les rayons vins en grande distribution (GD). En outre, le Bib de Bordeaux rouge est le n°2 en volume et le 1er contributeur en croissance du rayon Bib en GD française », avance un communiqué de Tutiac. Combiné au fait que « 6,8 millions de foyers ont acheté des produits ZRP en 2020 et 23,9 % des consommateurs ont acheté des produits porteurs du label ZRP», Tutiac lance donc ce Bib de 3l pour surfer sur ces deux vagues d’engouement autour du Bib et du label ZRP.

8ème référence de vin certifié ZRP

Après avoir participé à la rédaction du cahier des charges vin ZRP avec le collectif de producteurs français Nouveaux Champs, Tutiac se revendique comme « le premier producteur de vin certifié ZRP de France ». 20 % des 5 400 ha du groupe coopératif sont en effet engagés dans cette démarche ZRP. Tutiac propose donc ce conditionnement Bib pour ce Bordeaux exclusivement élaboré à partir de merlot (terroirs argilo-graveleux et sableux), avec une cible affichée autour des moments conviviaux de barbecues ou apéritifs tapas estivaux. Il sera commercialisé

Affiché à 14,50€, ce Bib décline donc un des produits de sa gamme que Tutiac commercialise déjà en bouteilles, faisant de ce contenant « sa 5ème référence ZRP en marque propre, et sa 8ème en intégrant la collaboration avec Fiée des Lois, la filiale vins du groupe Intermarché », valide Julie Sabourin. Tout juste lancé, le succès du produit en rayons conditionnera les volumes qui lui seront attribués à l’avenir.