Le G, une cuvée 100% gamay lancée par Vinovalie

e rap marseillais aurait-il étendu son emprise dialectique de réduction minimaliste des noms à leur seule initiale jusqu’aux vignobles de Cahors, Fronton et Gaillac ? C’est ce que pourrait laisser penser cette nouvelle cuvée « le G » dévoilée par les vignerons de Vinovalie. S’il est bien utilisé en diminutif incompressible du cépage gamay, qui compose exclusivement ce nouveau vin, ce G se veut également une référence au geai bleu, l’oiseau représenté sur l’étiquette et venant utiliser la lettre G comme perchoir. « Il y a un jeu de mots avec l’oiseau et les sons puisque le geai est très proche de léger, comme le vin rouge frais et fruité que l’on trouve dans cette bouteille », relève Cécile Péguillan, responsable marketing communication de Vinovalie.

Disposant de surfaces importantes de gamay en IGP côtes du Tarn, la coopérative Vinovalie prend le parti de sortir ce cépage des assemblages ou des primeurs auxquels il était jusque-là exclusivement voué pour le mettre seul en lumière dans cette cuvée. « Le profil de ce vin, frais, sur les notes de fruits rouges et facile à boire, répond aux nouvelles attentes et tendances de consommation des vins rouges, à l’apéritif comme au cours d’un repas. Il est différent des profils amyliques de primeurs », poursuit Cécile Péguillan.

Cépage reconnu

Préférentiellement destiné à la grande distribution française, ce G est bouché par une bague à vis, « pour répondre aux modes de consommation faciles et permettre une meilleure conservation », et s’inscrit dans le cadre d’un type de vin « attendu et très bien accueilli par notre réseau commercial, avec un cépage qui est bien connu du consommateur français », ajoute la responsable marketing communication de Vinovalie. Annoncé à un prix de vente inférieur à 4€, Vinovalie ne préfère pas fixer d’objectifs de ventes particuliers pour le G, « dans un contexte de consommation moins marquée des vins rouges », conclut Cécile Péguillan.