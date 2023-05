Des bouteilles sans capsule chez le distributeur Waitrose

C

omment va réagir le consommateur face à des bouteilles qui paraissent « nues » sans la capsule, en plastique ou en aluminium, qui les « coiffe » depuis de nombreuses années ? C’est la question que se pose le distributeur britannique Waitrose, premier à oser retirer cet aspect de l’habillage si familier sur les bouteilles de vin. Pour l’instant, l’enseigne se lance de manière prudente, ôtant les capsules sur quatre références commercialisées sous sa marque propre « Loved and Found » qui regroupe des cépages et des régions méconnus. Depuis fin avril, trois vins italiens – un zibbibo et un mascalese siciliens et un lacrima des Marches – ainsi qu’un trincadeira portugais de l’Alentejo sont donc présentés en linéaire sans la capsule.

Les temps ont changé

Pour l’enseigne, dont l’image qualitative est reconnue, il s’agit notamment de réduire le recours à des emballages jugés inutiles. Elle espère ainsi économiser une demie tonne de packaging d’ici la fin de l’année, une fois enlevées les capsules sur l’intégralité de sa gamme « Loved and Found », soit dix références. Mais c’est aussi l’occasion de réactualiser certains usages désormais désuets, et de faciliter la vie des consommateurs. « Les capsules ont été introduites il y a de nombreuses années pour empêcher que des insectes tels les mites détériorent les vins conservés dans des caves obscures et humides… De nos jours, peu de consommateurs ont des caves à vin et ceux qui en ont auront plutôt tendance à favoriser des conditions de conservation optimales », estime Barry Dick MW, responsable sourcing bières, vins et spiritueux chez Waitrose. « Cela signifie que les capsules sont restées pour des raisons purement esthétiques et ne servent plus à conserver le vin ». Pour l’acheteur britannique, l’amélioration significative de la qualité des bouchons et la régression de l’incidence de TCA facilitent également ce choix. « Les bouchons en liège n’avaient plus la cote à cause du TCA. Mais du point de vue écologique, le liège est très bien placé, ce qui explique son retour en grâce ».

Gauger la réaction des consommateurs

Toujours est-il que l’accueil réservé par les clients des magasins Waitrose à ce packaging dépouillé sera déterminant. « L’aspect des bouteilles est très différent car elles paraissent « nues », donc ce sera intéressant de voir comment nos clients réagissent en voyant ces capsules enlevées », poursuit l’acheteur. « Personnellement, je serai ravi de ne plus avoir à me battre avec le packaging ! » Notons que l’enseigne poursuit ses efforts en faveur du développement durable en remplaçant dans la mesure du possible ses bouteilles petit format par des cannettes. Elle estime que l’empreinte carbone de chaque unité s’en trouve divisée par deux.