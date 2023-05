Un enjeu de taille pour les vignes du cru Chénas

V

erra-t-on bientôt autour de Chénas des vignes taillées en guyot ? Se distinguant de ses voisins, le plus petit des dix crus du beaujolais souhaite l’autoriser. Ses vignerons, réunis en AG le 19 avril, ont voté en faveur de cette évolution du cahier des charges. Une petite révolution culturelle dans un vignoble où domine encore largement la taille en gobelet -même si le cordon est aussi admis.

L’initiative est menée par deux vignerons de l’appellation, Benjamin Passot et Louis Damien Bouchacourt, en charge de la commission technique du cru Chénas.

Une étude de la Sicarex (organisme de déveleppoment du beaujolais) comparant guyot, gobelet et cordon pendant 10 ans avait mis en avant plusieurs avantages. « Cela permet d’obtenir des degrés alcooliques plus faibles et un pH plus bas avec une acidité totale plus élevée, résume Benjamin Passot. C’est un enjeu majeur face au réchauffement climatique. D’autre part, cette taille exploite vraiment le potentiel racinaire et entraîne une meilleure fertilité des greffes. Par rapport au gobelet, elle facilite la mécanisation des vignes, donc l’enherbement et la diminution des produits phytosanitaires. Elle permet aussi de faire du curetage. L’étude a observé que les ceps transformées pour le test en guyot étaient moins sujettes aux maladies du bois : 8 ceps en guyot contre 24 en gobelet monté. Le fait de tirer des flux de sève neufs chaque année semble avoir favorisé l’assèchement du bois. » Reste un inconvénient face au risque de gel printanier : les vignes en guyot s’avèrent plus précoces.

Transformation en trois ans

Pour avoir bien connu la taille en guyot lorsqu’il travaillait à Vosne-Romanée, Benjamin Passot est convaincu de son intérêt et a voulu faire des tests, en transformant quelques pieds de vignes de gobelet à guyot. « Il faut trois ans pour y parvenir : aucun arrachage n’est nécessaire, souligne-t-il. Pendant deux ans, le rendement a baissé de moitié puis est remonté à 40 hl/ha la troisième année. »

Cette taille, parfois critiquée pour sa productivité, doit être encadrée pour préserver la qualité. « Nous proposerons que le cahier des charges fixe une limite à 5 yeux sur la baguette pour une production maximale de 15 raisins. » Il est aussi prévu d’imposer des fils releveurs en acier pour en finir avec le plastique.

Question d’identité

Le dossier doit être déposé cet été auprès de l’Inao. Le débat est ouvert : le beaujolais ne perdrait-il pas son identité en imitant son voisin bourguignon ? Là où d’autres crus restent plus frileux, la petite taille de l’AOP Chénas est un avantage pour aller de l’avant : « avec 134 vignerons sur 250 ha, il est plus facile de mettre tout le monde d’accord », reprend le vigneron. Ce petit cru aux grandes ambitions envisage aussi d’avancer aussi sur l’agroforesterie. Une démarche de reconnaissance de premiers crus, comme l’ont entamée d’autres appellations beaujolaises, viendra sans doute plus tard. « Dans un contexte de changement climatique, il nous a semblé prioritaire de chercher des solutions d’adaptation technique », expliquent Benjamin Passot et Louis-Damien Bouchacourt.