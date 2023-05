L’Université du vin se met à la bière

P

arce que la zythologie « est une compétence désormais indispensable dans le commerce des boissons », l'Université du Vin de Suze-la-Rousse brasse les cultures et crée « Expert Bières ».

Cette formation conçue avec Elisabeth Pierre, experte indépendante et auteure du guide Hachette des bières depuis 2014, sous l’égide de Sebastian Nickel, œnologue en charge de l’ingénierie pédagogique, sera dispensée à Lyon.

Elle s’adresse aussi bien aux professionnels (caviste, sommelier, barman, responsable rayon boissons…), qu’à un public en reconversion professionnelle.

Le premier de ses trois modules de 28 heures (7 heures en distanciel puis 3 jours en présentiel) est programmé du 22 au 24 mai 2023.

Le programme

« « Expert bières » propose dans un premier temps d’intégrer et consolider les savoirs essentiels : méthodologie de dégustation, histoire et élaboration, incidences organoleptiques des choix de malts et houblons, levures et fermentation, élevage … » détaille l’Université du vin dans un communiqué.

Le deuxième module est consacré à l’étude des styles de bières traditionnels et des « néo-styles ». Il est complété par une séquence approfondie sur les accords mets et bières.

Après une immersion dans les fermentations spontanées et mixtes, le troisième module d’« Expert Bières » donnera aux étudiants les outils dont ils auront besoin pour se constituer une gamme de bières innovante et réussir la vendre.