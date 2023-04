Les 5 critiques de vin les plus influents pour les primeurs de Bordeaux

F

igures centrales de la semaine de dégustation des primeurs à Bordeaux, les critiques font-ils encore la pluie et le beau temps pour qu’une sortie soit réussie ou ratée ? Absent depuis les primeurs 2015, le critique américain Robert Parker qui a fondé le Wine Advocate laisse vacante la position de faiseur de roi. Mais les professionnels partageant actuellement leurs notes de dégustation avec leurs lecteurs ne sont pas sans influence à leur échelle individuelle et collective : leur cumul orientant des choix. « Les notes des critiques ont toujours joué un rôle important pendant les primeurs » pointe le dernier rapport de l’agence britannique Liv-Ex.

Suivant les notes de 16 critiques* pour calculer la qualité d’un cru, la place de stockage et de revente a demandé à ses membres de « lister par ordre de préférence les critiques qui auront le plus d'influence sur leurs décisions d'achat - et par extension sur celles de leurs clients ». Le numéro un est Neal Martin, le successeur désigné par Robert Parker qui a quitté en 2017 le Wine Advocate pour Vinous, le site concurrent d’Antonio Galloni. Le deuxième critique le plus influent est William Kelley, qui a signé son premier dossier sur les primeurs de Bordeaux à l’occasion du millésime 2021 pour le Wine Advocate, après le départ de Lisa Perrotti-Brown, qui assurait ces dégustations et se classe à la quatrième position. La troisième place revient à Antonio Galloni, le fondateur de Vinous donc, qui était précédemment un critique du Wine Advocate. Rompant avec cette sphère de critiques liés au Wine Advocate, la britannique Jane Anson arrive en cinquième position : l’ancienne correspondante de Decanter qui est désormais indépendante.

Variété de voix

« Aujourd'hui, plutôt qu'un seul faiseur de roi, les châteaux, les négociants, les marchands et les collectionneurs peuvent choisir parmi une grande variété de voix » souligne Liv-Ex. Comptant parmi les figures des critiques en primeur, manquent notamment dans ce top 5 Jeb Dunnuck, Jean-Marc Quarin, James Suckling... Qui étaient parmi les 16 critiques proposés aux suffrages.

* : Soit Antonio Galloni de Vinous, Colin Hay du Drink Business, Chris Kissack du Wine Doctor, Falstaff, Georgina Hindle de Decanter, James Suckling, l'équipe du site Jancis Robinson, Jane Anson pour Inside Bordeaux, Jean-Marc Quarin, Jeb Dunnuck, Jeff Leve du Wine Cellar Insider, Lisa Perotti-Brown du Wine Independent, Matthew Jukes, Neal Martin de Vinous, Roger Voss du Wine Enthusiast et William Kelly du Wine Advocate.