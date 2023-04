Un satellite pour anticiper le comportement de la vigne face au changement climatique

E

n orbite à 786 km des vignes, un satellite-Sentinel 2 passe chaque semaine au-dessus des 90 hectares de vigne du Château Pape Clément, à Pessac Léognan. Il les photographie et transmet ses clichés à Deep Planet, une start-up créée en 2018 par des chercheurs de l'Université d’Oxford, qui, forte d’un passage par l’Agence spatiale européenne, commercialise un modèle prédiction de maturité et de rendement à une soixantaine de vignerons cultivant 50 000 hectares dans le monde.

« Deep Planet a rejoint notre incubateur Startup Win pour déployer sa solution en France et nous fournit tout au long de la saison une cartographie de l’état hydrique des sols et de la vigueur à l’échelle du pied de vigne » explique Julien Ducourt, responsable R&D pour les quatre grands crus classés de Bernard Magrez (château Pape Clément, Fombrauge à Saint-Emilion, La Tour Carnet dans le Haut-Médoc, et Clos Haut Peyraguey à Sauternes).

Ce partenariat doit aider le groupe à anticiper la réaction de son vignoble au changement climatique. « Jusqu’à présent la connaissance du terroir se transmet « de bouche de druide à oreille de druide » mais personne ne peut prédire quelles parcelles ou portions de parcelles vont décrocher en 2050 si nous ne changeons pas nos pratiques, quand les conditions exceptionnelles de sécheresse et de chaleur que nous avons connu sur le millésime 2022 vont devenir la norme » poursuit Julien Ducourt.

En croisant les données satellitaires à celles des capteurs Weenat déployés dans tout le vignoble de Pape Clément, l’équipe de Deep Planet a découvert quelles parcelles sont les plus susceptibles de souffrir dans le futur. « Nous ne l’aurions jamais vu à l’œil nu et avons été surpris avec le chef de culture d’apprendre que certaines parcelles que nous pensions le plus en danger ne le sont pas forcément, et inversément » reprend Julien Ducourt, rassuré de savoir que le vignoble de Pape Clément est plutôt bien résilient.

Nouvelles pratiques viticoles

Reste au responsable R&D et son équipe de doctorants et de stagiaires à trouver les meilleures pratiques viticoles. « Nous allons jouer sur l’effeuillage, la hauteur de rognage, le travail du sol, chercher des couverts végétaux peu gourmands en eau, l’incorporation de biochar,ou les porte-greffes ».

Cette année, la méthodologie doit être déployée sur l’ensemble des propriétés de Bernard Magrez. « En parallèle, nous continuons à la Tour Carnet à simuler l’impact du réchauffement climatique sur la vigne à l’aide de câbles chauffants et à rechercher les cépages les plus adaptés à la production de vins de qualité dans le Bordeaux de 2050 ».