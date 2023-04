20 ans de Circulade pour les vins des Terrasses du Larzac

L

es 30 juin et 1er juillet prochains, l’appellation Terrasses du Larzac fêtera les vingt ans de sa circulade vigneronne, dont la 1ère édition s’était déroulée en 2003 dans la commune de Puechabon. Depuis, cette balade gastronomique a maintenu chaque année le même format en 6 étapes et 6 plats, en essaimant dans l’un des 32 villages de l’aire d’appellation. « 20 ans ça se fête, nous avons donc souhaité marquer le coup en apportant un vent d’innovation », souligne Jean-Baptiste Granier, du domaine des Vignes Oubliées, « cette édition se déroulera donc sous le parrainage du chef Cyril Attrazic, basé à Aumont-Aubrac et récemment distingué d’un 2ème macaron par le guide Michelin ».

Véritable chantre des vins des Terrasses du Larzac, le nom de l’étoile montante de la cuisine lozérienne n’a pas mis longtemps pour mettre tout le monde d’accord au sein de l’appellation languedocienne. « C’est un ambassadeur fidèle de nos vins, avec beaucoup de nos références à sa carte, il n’a même pas pris le temps de réfléchir pour donner immédiatement son accord, emballé par l’idée », félicite Jean-Baptiste Granier. Tant par sa proximité géographique que par ses amitiés avec des vignerons de l’AOC, Cyril Attrazic se montre enthousiaste pour ce challenge qui « apportera un restaurant deux étoiles au milieu des vignes », abonde Jean-Baptiste Granier. « Je viens faire mon marché pour le restaurant tous les samedis matins à Lodève, au cœur de l’appellation, et j’ai le même rapport avec le vin que celui que j’ai avec la cuisine », souligne un Cyril Attrazic qui définit sa pratique comme « une cuisine d’anticipation, en adéquation avec la rudesse des hivers longs de l’Aubrac, où la préparation de produits passe par des fermentations, des concentrations et le travail de la conservation ».

6 mets, 55 vignerons

Pour faire face au millier de personnes (jauge à 1200 personnes) attendues chacun des deux soirs de la Circulade, le chef va s’atteler à une collaboration inédite avec le traiteur Grand, qui assurait la programmation et l’élaboration des menus des dix dernières éditions de la Circulade. « C’est un challenge d’ampleur pour nous de hisser notre prestation à la hauteur des attentes de Cyril Attrazic, pour un évènement qui va mobiliser 200 m3 de nourriture et 1000 heures de travail de la part de 90 personnes », valide Ghyslain Morvan, PDG du traiteur Grand.

La localisation de cette Circulade est l’autre nouveauté de cette édition des 20 ans. « Alors que nous avions toujours fait le choix d’un village, les deux soirées se dérouleront pour la 1ère fois, ville qui définit la porte d’entrée dans l’appellation lorsqu’on arrive de Montpellier. La balade de 7 km sera ponctuée de 6 étapes de dégustations de vins de 55 vignerons et des 6 mets concoctés par Cyril Attrazic chaque 1,5 km », ponctue Sébastien Fillon, président de l’AOC Terrasses du Larzac. Celui-ci confirme par ailleurs que l’appellation déposera officiellement auprès de l’INAO son dossier de reconnaissance l’AOC pour les vins blancs d’ici la fin d’année 2023.