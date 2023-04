L’interprofession des vins de Bordeaux vote un plan d’arrachage à 57 millions € pour 9500 hectares

Dominique

Le 19 avril 2023 à 16:19:40

Après avoir refusé de voir les réalités en face, les irresponsables de la filière finissent par bricoler un dispositif dans les arrêts de jeu. Pour justifier l'insuffisance manifeste du dispositif, ils continuent de minimiser le désastre dont ils sont responsables. Ils ont demandé un arrachage de 10000 ha, là où on pourrait tripler ou quadrupler. Et cet arrachage de 9500 ha va commencer après vendanges et s'étaler sur 2 ans ! Le marché va encore être submergé de quantités surnuméraires à prix cassés, à l'heure où la récession mondiale s'approfondit chaque jour et détruit la demande. On ne peut pas demander à des boutiquiers de faire un peu de prospective.