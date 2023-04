Le viticulteur languedocien Jérôme Despey premier vice-président de la FNSEA

R

enouvelant sa direction ce 13 avril, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) vient d’élire le céréalier Arnaud Rousseau à sa présidence. Personnalité de la filière vin, Jérôme Despey prend dans cette équipe le poste de premier vice-président après avoir été le secrétaire général de la précédente présidente, Christiane Lambert. Président du conseil spécialisé vin de FranceAgriMer depuis sa création en 2009, Jérôme Despey est une figure politique du vignoble national.

Implanté à Saint-Geniès-des-Mourgues (Hérault) avec 10 hectares de céréales (blé dur) et 25 ha de vignes (70 % en IGP Pays d’Oc, 20 % AOC Coteaux du Languedoc et 10 % IGP département), le viticulteur héraultais reprend l’exploitation familiale en 1987, à 18 ans après une formation accélérée en viticulture pour que le domaine de ses grands-parents ne soit pas abandonné. Ses premiers pas dans le syndicalisme arrivent avec les Jeunes Agriculteurs de Castries, qui le soutiennent et l’aident à gérer son installation. « Ce que j’ai reçu, je veux le rendre » expliquait récemment Jérôme Despey à Vitisphere. Prenant d’abord la présidence des Jeunes Agriculteurs de l’Hérault, avant de devenir président national de l’organisation de 2002 à 2004, il prend ensuite la présidence de la cave coopérative de Saint-Geniès-des-Mourgues (qui fusionne avec la cave de Montpellier). Sollicité par Jean-Michel Lemétayer, le président d’alors de la FNSEA, il est candidat au conseil d’administration du premier syndicat agricole en 2005. L’enjeu étant de créer du lien avec la filière viticole, dont les relations ne sont pas particulièrement fluides avec la FNSEA. « On ne peut pas dire qu’il y avait un amour fou entre la FNSEA et les organisations viticoles à l’époque » se souvient Jérôme Despey.

Faire avec

Déjà membre de l’Office National Interprofessionnel des Vins (Onivins), Jérôme Despey prend, au départ de Denis Verdier, la présidence de Viniflhor (fusion de l’Onivins et de son équivalent pour l’horticulture en 2006), avant de présider le conseil spécialisé vin du nouvellement créé établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer, créé en 2009). Avec un engagement répété par Jérôme Despey : « ne pas faire à la place de, mais avec. La FNSEA ne veut pas remplacer les syndicats viticoles et organisations de métier, mais être dans la complémentarité. » Prenant des fonctions croissantes dans la FNSEA (devenant secrétaire général adjoint sous la présidence de Xavier Beulin puis secrétaire général sous la présidence de Christiane Lambert), il quitte la tête de sa cave coopérative pour prendre la présidence de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault en 2013 (suite au départ de Jacques Gravegeal).

Soulignant remplir les missions qui lui sont confiées, Jérôme Despey reconnaît qu’il est peu sur son exploitation, ayant l’assistance d’un salarié de confiance pour le travail quotidien. Plus présent pour les vendanges et urgences, il note que s’il perdait ses mandats il retournerait sur son exploitation : « quand vous êtes élu, du jour au lendemain vous pouvez être amené à revenir à 100 % sur votre exploitation, la mienne le permet » indique-t-il. Actuellement mobilisé sur les enjeux de sortie de crise (distillation, arrachage, trésorerie…), Jérôme Despey suit également les travaux sur la feuille de route stratégique de la filière : les réflexions doivent aboutir pour les vendanges 2023.

Autre vigneron dans l'équipe de la FNSEA, Jérôme Volle, viticulteur dans l'Ardèche, en tant que vice-président.