Le salon Vinitaly consolidé comme vaisseau amiral des vins italiens à l'export

es organisateurs du salon international italien, dont la 55ème édition s’est tenue du 2 au 5 avril derniers à Vérone, se félicitent d’un visitorat qui s’est fortement internationalisé cette année avec une hausse de 20 % des opérateurs étrangers. En tête, les Américains (+45 suivis des Allemands, des Britanniques et des Chinois. Les Asiatiques sont revenus en force cette année, avec une augmentation de 116 % des visiteurs, mais d’autres régions du monde n’étaient pas en reste. C’est le cas du Brésil (+46 %) et de l’Australie (+130 %) par exemple.

La décision de faire partager l’univers du vin avec les consommateurs s’est avérée judicieuse, avec plus de 45 000 dégustations (+50 %) partagées par les amateurs de vins dans le centre historique de Vérone. Au sein du salon, ce sont plus de 11 000 rendez-vous préprogrammés qui ont eu lieu entre exposants et acheteurs à travers la plateforme Vinitaly Plus. Si toutes ces animations ont un air de déjà vu, car désormais incontournables sur tous les grands salons internationaux, c’est sans doute aussi une preuve de leur efficacité. Il en est de même pour la volonté de déployer encore plus ses ailes à l’international manifestée par Veronafiere. « Notre objectif est… d'attirer les investissements en Italie et, d'autre part, de promouvoir les produits italiens à l'étranger, car Veronafiere – après le Brésil et la Chine – s'implante également aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud et en Extrême-Orient » a expliqué Federico Bricolo, président du groupe. Dès le 11 avril, Vinitaly sera présent à Chengdu, puis le 14 avril à Shenzhen.

Sur le pont

De toute évidence, cette volonté est partagée par la classe politique italienne, venue en masse célébrer les produits nationaux à Vérone. Si certains, y compris la première ministre Georgia Meloni, sont venus pour dénoncer les dérives hygiénistes en Europe – et notamment l’initiative irlandaise prévoyant un message d’avertissement sanitaire plus que stigmatisant sur les boissons alcoolisées – d’autres étaient porteurs de missions de promotion originales. « Les entreprises nous ont demandé de contribuer à porter l'image de l'Italie à l'étranger », a déclaré Guido Crosetto, ministre de la Défense. « Désormais, le gouvernement y répond, même par l'intermédiaire du ministère de la Défense ». À partir du premier juillet et pendant deux ans, le voilier-école Amerigo Vespucci s'engagera dans une campagne autour du monde, avec des escales sur tous les continents où seront présentés les produits italiens. Veronafiere et Vinitaly sont parties prenantes du projet. Dans le même temps, l’Etat italien a engagé un processus pour faire reconnaître la « cuisine italienne » comme patrimoine immatériel de l’Unesco.