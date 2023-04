Guillaume Lefebvre préside les crus classés en 1855,

Ã

Élu ce mois de mars, Guillaume Lefebvre prend la présidence du conseil des grands crus de Sauternes & Barsac classés en 1855. Le directeur du château Doisy-Védrines succède ainsi à Slanie de Pontac-Ricard (château de Myrat), qui avait elle-même pris la suite d’Olivier Castéja, propriétaire du château Doisy-Védrines (et beau-père de Guillaume Lefevbre). Prenant la tête d’un « petit groupe uni » de 27 propriétés, Guillaume Lefebvre a pour feuille de route de revenir aux bases : « 1855 est un véritable label, gage de qualité et de grand vin. Il ne faut pas l’oublier. C’est une institution, soyons-en en fier. Utilisons notre force commune pour continuer à créer des moments Sauternes. »

Préparant les présentation en primeur du millésime 2022 (dès ce 4 avril à la place Bordeaux), le conseil des crus classés de Sauternes et Barsac prévoit également la deuxième édition de la rentrée des Sauternes (chaque deuxième lundi de septembre dans une nouvelle propriété pour présenter 2 millésimes livrables) et des actions de promotion à l’export (comme invité d’honneur du dernier salon suisse Divinum).

Moments Sauternes

Commercialement à la veille des présentations du nouveau millésime, « on sent un attrait » note Guillaume Lefebvre, qui note le développement de l’offre touristique de Sauternes : « à nous de créer des moments Sauternes en faisant venir professionnels et consommateurs dans nos propriétés ».