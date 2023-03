Generali rachète Croque-Michotte, grand cru déclassé

P

ropriété de 13 hectares en appellation Saint-Émilion Grand Cru, le château Croque-Michotte de la famille Carle vient d’être racheté par le château La Pointe, 23 ha à Pomerol, appartenant depuis 2007 au groupe Generali. Signée la semaine dernière, cette acquisition pourrait marquer la fin de la bataille judiciaire déclenchée devant le tribunal administratif de Bordeaux par la propriété au sujet du classement des crus de Saint-Émilion en 2012, affaire actuellement devant le Conseil d’État. Ce sera au nouveau propriétaire de décider de ce qu’il fera de la procédure indique Pierre Carle, à la tête de la propriété depuis 25 ans. Si la branche française de l'assureur italien confirme l'acquisition à Vitisphere (via le château La Pointe), il indique ne pas avoir de commentaires à faire sur ce dernier dossier.

Des tensions familiales le poussant à acter la vente, Pierre Carle ne part pas à la retraite mais garde un pied dans le château Croque-Michotte comme copropriétaire minoritaire (il conserve aussi des activités viticoles à Bergerac). Ayant annoncé son retrait de la procédure de classement 2022, Pierre Carle estime toujours qu’« il n’y a plus de classement des vins de Saint-Émilion, c’est devenu une compétition œnotouristique. Ce qui serait bien, c’est de revenir au classement fait par des négociants et courtiers, ceux qui goûtent et paient le vin. » Directeur du château La Pointe, Éric Monneret ne souhaite pas polémiquer, mais se projeter sur le travail de renforcement de son pôle "rive droite", pourquoi pas en étant candidat en 2032 au prochain classement : « c'est forcément stimulant comme objectif. C'est la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas une fin en soi. Le but, c'est de se remonter les manches »

La Tour du Pin Figeac

En moins d’un an, il s’agit de la deuxième cession d’un grand cru déclassé de Saint-Émilion. En juillet 2022, le château Cheval Blanc (groupe LVMH, qui a retiré son domaine de la procédure de classement 2022) a racheté à la famille Giraud le château La Tour du Pin Figeac (11 ha). Une vente réalisée avec regret par la famille propriétaire, à la suite d’une lourde succession. La famille Guiraud conserve le château Le Caillou (Pomerol) et le domaine du Vieux Manoir (Lalande de Pomerol).



La propriété était familiale depuis 1906, avec l'acquisition de Samuel Geoffrion (arrière-grand-père des propriétaires jusqu'à présent).