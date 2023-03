Quatre machines de taille rase réalisent une belle prestation lors d'une démo dans les vignes

L

e 9 mars, l’Association développement agricole et rural (Adar) des Deux Rives a réuni six constructeurs et sept machines pour une deuxième démonstration de taille rase à Mauriac, en Gironde, la précédente s’étant tenue en mars 2022. L’essai a eu lieu chez Bernard et Quentin Yon, en AOP Bordeaux, dont le cahier des charges implique de garder trois bourgeons, et donc de tailler à environ 5 cm du cordon. Aux démonstrateurs de respecter cette consigne. La vigne, elle, est conduite en guyot double. Tous les intervenants ont réglé leur outil dans la matinée, sous le regard attentif de près de 120 viticulteurs.

Belle prestation pour Ferrand, Terral, Ero et Pellenc

Action ! C’est parti pour la démo. Chaque machine en lice taille un rang. On retient quatre belles prestations : celles de Ferrand, Terral, Ero et Pellenc TRP portée. Ces outils ont taillé à une distance assez régulière des baguettes. Les coupes sont nettes. Les bois ne sont pas arrachés ni déchiquetés. Les sarments bas sont coupés. Première leçon, le suivi automatique du cordon n’est pas la clé de la réussite, Ero n’en disposant pas contrairement à Ferrand, Terral et Pellenc. Néanmoins, cette aide apporte un confort au travail et diminue les risques.

Meilleur résultat lors du deuxième passage pour Provitis et Cellier-Boisset

Les tailleuses de Provitis et Cellier-Boisset sont, elles, moins convaincantes. La première, sans disposer du suivi de cordon, oublie des sarments, déchiquette un peu le bois et laisse des coursons de longueur très hétérogène. « On a trop serré les disques », admet Florent Renaut, inspecteur commercial. C’est encore moins bon pour la seconde, qui dispose d’une tête originale mixant disques et couteaux. Le constructeur explique ne pas avoir eu son chauffeur habituel. « On a déréglé l’outil le matin lors des essais si bien qu’on a dû passer en manuel lors de la démonstration au lieu d’utiliser le suivi de cordon. » Heureusement, lors d’un deuxième passage réalisé à la demande de viticulteurs, les deux modèles ont donné un meilleur résultat.

Pour la chambre d’agriculture, les tailleuses cochent trois cases : baisse des charges et des contraintes de recrutement, lutte passive contre le gel. Excepté que toutes les machines mériteraient d’être améliorées pour tailler plus près des piquets : il reste systématiquement des sarments non taillés. C’est sûr, une saison 3 de taille rase aura bien lieu dans le Bordelais.